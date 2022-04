Nuevo audio revela que Piqué pidió ayuda para asistir a Tokio con la selección española

El escandalo que involucra al defensa español del Barcelona, Gerard Piqué, con el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales , ha llegado a un nuevo capítulo, el cual es llamado en España como Super Copa Files.

Esto tras revelarse que el jugador de 35 años de edad pidió ayuda para asistir a los anteriores Juegos Olímpicos celebrado en Japón como representante de la selección española.

¿Qué es lo que ha revelado el Confidencial de Gerard Piqué?

Los audios, revelados por el medio español "El Confidencial", han revelado hasta el momento que el futbolista español estuvo involucrado en una negociación millonaria, a través de la empresa Kosmos, donde Piqué es copropietario, y que tuvo como objetivo llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

Para la edición del 2020, el torneo llegó a la ciudad árabe de Yeda, donde se modificó el formato de los partidos, haciendo un pequeño cuadrangular con cuatro clubes españoles para conocer al campeón.

Para los periodistas españoles, esta decisión obedece meramente a un tema económico y de expansión de la marca LaLiga, pero lo que llama la atención es la intervención de un jugador aún en activo y que puede ocasionar conflictos de intereses.

Nuevo audio revela interés de Piqué en asistir a los JJOO

El trabajo de investigación del medio español ha filtrado las conversaciones entre el presidente de la Federación Española y el jugador del Barca, y señaló que dentro de las negociaciones Piqué pidió ayuda a Rubiales para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano.

"Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", se escucha decir a Piqué, que había renunciado antes a la selección absoluta y pide discreción a Rubiales.

En una respuesta posterior el presidente de la Federación de Futbol Española afirma que el seleccionador es quien tiene que tomar las decisiones, aunque él estaría "encantadísimo".

"Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más", respondió Rubiales.

Asimismo, dentro de las conversaciones salió el nombre de otro defensa español, pero del Real Madrid, Sergio Ramos.

El Confidencial afirma que una causas por las que Piqué mantuvo en secreto las negociaciones en privado fue para evitar que otros jugadores quisieran hacer lo mismo.

Dentro de las conversaciones, Piqué envió una noticia a Rubiales donde decía que Ramos quería disputar los JJOO de Tokio.

“Primera noticias, ni idea. Palabra que me quedé de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad”, le respondió el dirigente.

Días más tarde, Rubiales habló con el jugador del Barcelona y mencionó que Ramos si tiene la intención de hablar con el para pedir la oportunidad de disputar los juegos olímpicos con el representativo español.

“Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo”, respondió Piqué ante el señalamiento del presidente de la federación.

Cabe señalar, que para la justa olímpica el entrenador del combinado español, Luis de la Fuente, al final no convocó a ninguno de los dos defensas campeones del mundo, pues se decidió en llamar a Dani Ceballos, Marco Asensio y Mikel Marino.

¿Cómo se filtraron los audios?

La publicación de los audios se ha producido después de que la Federación Española de Fútbol denunciara el pasado 14 de abril haber sufrido un ataque informático.

Posteriormente, el medio español comenzó una serie de investigaciones con documentación confidencial de conversaciones y audios privados de su presidente y secretario general.

Entre las informaciones desveladas hoy también se indica que la Federación de Futbol rechazó una oferta para celebrar la Supercopa en Qatar, en la que no había penalización si el Barcelona o Real Madrid no participaban.

Qatar ofrecía 33 millones más un incremento anual del 3 por ciento a partir del cuarto año.

Con información de EFE y El Confidencial