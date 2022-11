Polonia goleó a México hace 50 años y Leo Cuellar lo recuerda previo al debut en Qatar

Leonardo Cuéllar, actual coordinador de desarrollo del futbol femenil del Club Universidad, vivió en carne propia aquella goleada de 3-1 de Polonia sobre México, en el Mundial de Argentina 78. El Tricolor había perdido los dos primeros partidos ante Túnez y Alemania (vapuleada de 6-0 de por medio), por lo que al menos quería cerrar con una victoria, sin embargo, al perder con los polacos se dio cuenta el equipo dirigido por José Antonio Roca que no estaba a la altura de una competencia mundialista.

Consultado por ESTO sobre aquella amarga experiencia, Leo indicó con honestidad: “Ya estábamos eliminados, pensábamos que teníamos que cerrar bien el torneo, desde luego buscar la victoria. Creo que al final hicimos nuestra mejor actuación, pero no nos alcanzó. Simplemente no estábamos al nivel de la competencia”.

Y es que se enfrentaron a un cuadro europeo de lo mejor del Mundo, con mucha experiencia, que había logrado la medalla de plata en Montreal 76 y comandado por “(Zbigniew) Boniek (dos goles), (Kazimierz) Deyna (una anotación), (Grzegorz Lato), con esos grandes jugadores. Era una generación muy experimentada, que había tenido unos extraordinarios Juegos Olímpicos. Era de los países más consistentes en ese momento en Europa. Era muy buen equipo, con mucha experiencia y excelentes jugadores”.

Leonardo Cuellar nació el 14 de enero de 1954. Jugó en Pumas donde fue campeón de Liga en la temporada 76-77 y en el Atletas Campesinos; también en 2 clubes🇺🇸: San Diego Sockers y San José Earthquakes.

Tras el fracaso consumado ante los polacos, la presión sobre aquel equipo que prometía mucho, al haber hecho una eliminatoria mundialista casi perfecta, se acrecentó.

“Ya lo habíamos vivido desde el primer juego contra Túnez y se fue acrecentando con la goleada que nos dio Alemania y ahora al cerrar con otra derrota (ante Polonia) no era nada positivo y sí fue difícil el regreso, con mucha tensión, con mucho enojo de nuestra afición, con toda razón”, recordó Cuéllar.

Quiere ver un equipo mexicano suelto y atrevido

A cincuenta años de distancia, ambas selecciones se vuelven a encontrar en una justa mundialista, ahora en Qatar 2022. Para el directivo de Pumas femenil, al no ser favorito, México tiene la oportunidad de jugar suelto y dar un buen partido.

“Creo que México tiene mucho que ganar y poco que perder. Es un equipo que no ha encontrado ritmo, que por momento nos ha encantado y por otros no nos ha gustado. Creo que no hay grandes expectativas, creo que eso lo puede manejar el grupo para hacer un Mundial suelto, descarado, atrevido y que eso corrija la impresión que la afición ha tenido de este grupo. Desde luego acrecentado con tantas críticas y con tanto ambiente negativo que los medios han creado”, dijo Leo.

Y es que para el ex delantero y mediocampista, el cuadro dirigido por Gerardo el Tata Martino tiene un equipo interesante, de gente de experiencia y con jóvenes que se pueden consolidar, y pueden hacer algo importante.

“(México) tiene una combinación interesante con jugadores de mucha experiencia, que ya han pisado estos escenarios varias veces; jugadores prometedores que están por consagrarse a nivel internacional. Entonces, hay una base que puede despegar, crear un momento importante y hacer un Mundial interesante que nadie esperaba”.

