Rayados de Monterrey detecta nuevos talentos

Leonardo Rodríguez, visor de los Rayados de Monterrey, detectó talentos tlaxcaltecas en el campo de pruebas llevado a cabo en Panotla.

Deportes Juegos Conade 2024: Con las manos vacías regresó la delegación tlaxcalteca de boxeo

Más de 200 niños acudieron al llamado de Óscar Sánchez Cano, coordinador de este evento gratuito, que enlazó a niños y jóvenes de la entidad con uno de los dos clubes más importantes del estado de Nuevo León.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Las visorias de dos días fueron realizadas en la Unidad Deportiva “El Ranchito” para las categorías 2013-2014, 2011-2012, 2008-2009-2010, y 2006-2007. Sánchez Cano, coordinador del club Coyotes Panotla, fue el contacto con el club rayado y adelantó que están avanzadas las pláticas para que su escuela lleve el nombre del equipo del norte, que inicia trabajos para detectar futbolistas en el centro del país.

Rodríguez informó que es clave detectar talento desde edades tempranas, por lo que destacó el trabajo de iniciación que realizan con fuerzas inferiores.

Percibió en Panotla que los jugadores tienen condiciones, pero hay que desarrollarlas y potenciarlas, porque la práctica hace al maestro. Sostuvo que los mejores de este campo de pruebas empezarán a prepararlos para que se conviertan en talentos del club regio.

Lee también: ➡️ Tlaxcalteca Erol Habib Cadena está en la mira de reclutadores nacionales de futbol americano

El entrenador reconoció que en México hay talento y cuando no se nace hay que desarrollar destrezas con base a entrenamientos. Cuestionó que en el país no queremos hacer cosas extras, por lo que ese confort afecta al mexicano.

Refirió que existe la necesidad de capacitación de los entrenadores y evitar copiar metodologías extranjeras, “debemos crear las propias por las características de los jugadores que tenemos; saber llevar el proceso de un jugador, que disfrute y se enamore de ese proceso, si hay un desarrollo adecuado el objetivo será más grande”.

Deportes Pandemia golpeó al futbol femenil estatal; cerraron ligas y hay menos jugadoras

Rodríguez comentó que hay entrenadores no capacitados, lo que no le hace bien al futbol mexicano. En España si no tienen título no pueden ejercer, aquí en México la clave está en la capacitación de los entrenadores

Continúa leyendo: ➡️Pandemia golpeó al futbol femenil estatal; cerraron ligas y hay menos jugadoras

En el plano motivacional subrayó que la actitud puede hacer al ser humano el número uno en todo, por lo que ese deseo de ser mejor hace diferencias.

Por su parte, Óscar Sánchez informó que fue en la copa Visorias Acapulco donde contactó a gente de Monterrey para iniciar este nuevo proyecto, de impulso a futbolistas tlaxcaltecas.

Por otro lado, señaló que este 25 de mayo tendrán en Panotla la visita de directivos y entrenadores del club Tantoyuca, Veracruz, de tercera división profesional, quienes realizarán un campo de pruebas para las categorías 2009 y 2003.