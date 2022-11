Listos los octavos de final de la UEFA Champions League

Ahora sí, luego de una emocionante fase de grupos, en la que algunos gigantes quedaron fuera, el verdadero camino a Estambul arranca, y tras realizarse el sorteo, se dieron a conocer los cruces de los octavos de final, los cuales darán incio a partir del próximo 14 de febrero.

El duelo más atractivo será la reedición de la pasada final, la cual protagonizaron el Real Madrid y el Liverpool, por lo que los ingleses llegarán al encuentro con ganas de “desquitar” el duelo pasado que los dejó sin la oportunidad de levantar la copa una vez más.

Lee también Tarjeta SIM para Qatar: no te quedes sin internet si vas al Mundial

Liverpool 🆚 Real Madrid memories...#UCLdraw pic.twitter.com/fKGDBaekdB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

Otro de los duelos que llama la atención es el encuentro entre el París Saint-Germain y el Bayern Munich, cruce que también ya fue final del torneo en 2020 y en el que seguramente los liderados por MessI, Neymar y Mbappé buscarán con todo la clasificación a la siguiente fase ante un Múnich que se encuentra en un cambio generacional y luce mucho menos poderoso que aquel que les arrebató el título hace un par de años.

El mexicano Chucky Lozano también conoció a su rival, el cual será el Eintracht Frankfurt y aunque no es un ‘grande’, se espera que el Napoli tenga una complicada serie en busca de los cuartos de final.





¿Cómo quedaron definidos los octavos de final de la Champions?

Aquí te dejamos la lista completa de los próximos duelos que habrá en la Champions para la ronda de octavos de final.

Bring it on! 👊



Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

Leipzig vs Manchester City

Brujas vs Benfica

Liverpool vs Real Madrid

Milan vs Tottenham

Eintracht Frankfurt vs Napoli

Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter vs Porto

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

PSG vs Bayern

Publicado originalmente en el ESTO