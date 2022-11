Un Mundial sin cerveza: Qatar prohíbe la venta alrededor de los estadios

La organización del Mundial de Qatar 2022 dio a conocer este viernes por la mañana que queda prohibida la venta de cerveza y de cualquier tipo de bebida alcohólica alrededor de los estadios que albergarán los duelos de la Copa del Mundo, después de que el comité encargado, analizara dicho tema.

En comunicado de prensa, la FIFA dio a conocer la noticia que después de analizarse en conjunto con el gobierno de Qatar, se llegó a la conclusión de que será la mejor decisión para difrutar del espectáculo:

“Tras el diálogo entre las autoridades del País Anfitrión y la FIFA, se tomó una decisión en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas en la FIFA Fan Festival, otros destinos de fanáticos y lugares autorizados, eliminando los puntos de venta de cerveza de los perímetros del estadio de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar.

No hay impacto en la venta de Bud Zero, la cual permanecerá disponible en todos los estadios de la Copa Mundial de Qatar.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

Las autoridades del País Anfitrión y la FIFA continuarán asegurándose de que los estadios y las áreas circundantes brinden una experiencia placentera y respetuosa para todos los fanáticos.

Los organizadores del torneo agradecen la comprensión y el apoyo de AB InBev a nuestro compromiso conjunto de atender a todos durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022″.

¿Por qué se decidió prohibir el alcohol?

En primer instante, los organizadores había aprobado la venta de cerveza en puntos especializados, más en concreto, uno por estadio, todo esto para no ofender a la población local de Qatar y evitar problemas de seguridad entre aficionados ocasionados por el consumo de alcohol.

Recordemos que Budweiser es uno de los principales patrocinadores con los que cuenta la FIFA y ahora, parece podría enfrentarse al máximo organismo rector del futbol en el mundo para reclamar ciertos estatutos dentro de su contrato, el cual, de acuerdo al New York Times, otorga 75 millones dólares anuales de la marca cervecera al organismo.