“Galardón refleja el buen trabajo en luchas asociadas”, afirma Ana Stephany Martínez, ganadora del Premio Estatal del Deporte 2024

Luego de ganar el Premio Estatal del Deporte 2024, la entrenadora Ana Stephany Martínez Romero señaló que no se esperaba ser electa con el galardón, pero al obtenerlo refleja que en las luchas asociadas lo hacen bien.

La formadora de nuevos talentos en la escuela de San Pablo del Monte comentó que se siente feliz y orgullosa por el trabajo que ha hecho, de muchos años, “me siento bastante contenta, es algo que no me esperaba, es mi segundo intento por el premio estatal que me había postulado, para mí es un verdadero honor, para las luchas asociadas este es un gran logro, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo como entrenadores, como atletas, como todo el cuerpo técnico que hacemos, es algo que nos da una mira hacia el futuro”.

Martínez Romero subrayó que tienen que seguir mejorando, seguir creciendo para dar buenos resultados y así “soñar no sólo con Panamericanos, sino mundiales, Juegos de la Juventud, Juegos Olímpicos, estamos seguros que, de seguir trabajando así, lo vamos a lograr muy pronto”.

La entrenadora de las luchas asociadas, que mantiene continuidad con resultados destacados en justas oficiales como Nacionales Conade, señaló que la capacitación es parte crucial para su deporte, por lo que así el equipo mantendrá su crecimiento.

Adelantó que tienen en la mira abrir otro centro de desarrollo de las luchas asociadas, ya sea en Tlaxcala capital o Zacatelco. “Deseamos que este programa llegue a más personas, que la lucha sea para todos, que tenga más desarrollo”.

















