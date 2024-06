Ganan mexicanas primer partido en el torneo de voleibol de playa de Tlaxcala

Arropadas por sus familias y su gente, las seleccionadas mexicanas Atenas Gutiérrez y Susana Torres lograron su primera victoria en el Torneo Clasificatorio Olímpico de Voleibol de Playa de la Confederación de Norteamérica (NORCECA), que tiene sede en Tlaxcala.

En su partido inaugural, la dupla tricolor derrotó 2-0 (20-12 y 20-8) a sus rivales Shaniva Balkaran y Janneke Tammenga, de Surinam, en un juego celebrado en la plaza de toros Jorge "El Ranchero" Aguilar, en la Capital.

La mayor parte del encuentro fue dominado por el combinado mexicano. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

La mayor parte del encuentro fue dominado por el combinado mexicano que desde el arranque, en ambos sets, se puso a la delantera, y de manera veloz amplió la ventaja hasta sumar los 20 puntos en cada parte que dejaron sin oportunidad a las representantes de Surinam.

Al término del partido, en entrevista con medios de comunicación, Atenas Gutiérrez dijo sentirse confiada y segura de enfrentar su primer olímpico, y de que sea realizado en Tlaxcala, un estado que catalogó como uno de sus lugares favoritos para jugar y en donde se siente arropada y querida.

"Es muy agradable siempre jugar con gente de Tlaxcala, sabía que desde el primer partido no me iban a defraudar, que me iban a estar apoyando y sé que estarán conmigo hasta el último día", mencionó al hacer referencia a la afición de la entidad.

Reconoció que deberá poner todo su esfuerzo para enfrentar sus próximos duelos en la fase de grupos, para que eso les permita avanzar a la etapa eliminatoria de cara al triunfo de ese torneo.

"Paso a paso vamos a ir alcanzando el objetivo, estamos muy contentas por haber empezado con el pie derecho", expresó.

Señaló que si bien tienen en la bolsa un triunfo, deberán continuar con el trabajo, enfocadas en poner en práctica lo entrenado, más que en su adversario, porque solo eso les permitirá alcanzar sus objetivos, sobre todo por qué conforme avanza la justa hay un incremento gradual en el nivel de los competidores, pero afirmó que su desempeño será igual, mejorarán en cada juego.

"Tengo que resaltar lo importante que es para mí enfocarme en mí misma, no necesariamente en los adversarios. Hay rivales muy fuertes, de talla élite, pero realmente estoy enfocada en mí y en lo que puedo hacer para catapultar al equipo".

Finalmente, sostuvo que si bien existen nervios y emociones encontradas al participar en un primer ciclo olímpico, afirmó que posee la confianza en el trabajo que ha realizado durante muchos años y que su participación en el NORCECA de Tlaxcala será para demostrar su preparación.