Genaro Ríos, una vida llena de retos

Genaro Ríos Rodríguez es un deportista que se ha entregado a diversas disciplinas deportivas individuales y de conjunto. Destaca el nivel de cinta negra en el taekwondo y desde hace cinco años su ingresa a las filas del arbitraje de fútbol estatal.

Señaló que no imaginaba hasta dónde llegaría, pero si con sueños e ilusiones de ser alguien importante en el mundo del deporte. “En ese entonces nadie creía en mi, desde la primaria destacaba en deportes como voleibol y lanzamiento de bala ganando primeros lugares en zona y regionales”, sostuvo.

Reconoció que sus inicios fueron difíciles, ya que no contaba con recursos para pagar sus colegiaturas, uniforme y equipo de competencia, “pero poco a poco y dando todo de mi, un profesor me dio una beca para seguir entrenando, la única condición era no faltar a ningún entrenamiento y participar en todas las competencias que hubiera”.

Añadió que “de verdad estaba decidido a ser alguien importante en el deporte y gracias a la constancia, dedicación, disciplina y al paso de los años, los resultados se empezaron a ver”.

“Tuve que cambiar de karate a taekwondo donde mis sueños se vieron vueltos realidad”, enfatizó.

Recordó que su calidad competitiva lo llevó a sobresalir a nivel nacional y a vencer a rivales extranjeros. “Yo quería trascender y combinaba el taekwondo con atletismo, ciclismo y para dominguear jugaba futbol, claro está que no en todo fuí el mejor, pero sí dejaba el alma en todo lo que hacía”.

Sostuvo que fue el deporte de los golpes el que hizo que lo reconocieran al participar en los ámbitos nacional e internacionalmente. “Representando al país ya no era un sueño, el esfuerzo y dedicación ya daba frutos, ya no era el niño del cual hasta su propia familia se burlaban por qué no podía ni caminar por los entrenamientos tan fuertes y las ampollas que tenían mis pies”, subrayó Ríos.

Dijo qué pasó a ser el ejemplo a seguir “y cómo no, si a todos nos gusta ser reconocidos y viajar, y más si es a otro país y ganando dinero por hacer algo que te apasiona”.

Enfatizó que en ese entorno de lucha lo único mala “es que todos queremos viajar y disfrutar, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos, dejando de comer alimentos que nos gustan, pero para un deportista de alto rendimiento están prácticamente prohibidos porque tienes que dar un peso pactado sin dejar a un lado las 6 u 8 horas de entrenamiento diario, sacrificando muchas cosas”.

Genaro señaló que hace cinco años y ocho meses, por azares del destino, dejó de jugar fútbol para iniciarse como árbitro y de igual manera fijándome un objetivo muy claro, trabajar fuerte para ser competitivo en el estado y no sólo en la liga que iniciaba.

Refirió que “a Dios gracias y a que me gustan los retos, en pocos meses comienzo a conocer a grandes amigos árbitros exprofesionales, que con mucho agrado empiezan a trabajar conmigo compartiéndome experiencias y enseñándome todo lo que a ellos les funciona en el terreno de juego, sin hacer a un lado lo más importante que es el reglamento”.

SU ACTIVIDAD

Como árbitro ha dirigido en liguillas y finales de diferentes ligas del estado de Tlaxcala e incluso de otros estados.

Yo quería trascender y combinaba el taekwondo con atletismo, ciclismo y para dominguear jugaba futbol, claro está que no en todo fuí el mejor, pero sí dejaba el alma en todo lo que hacía

Genaro Ríos / Atleta

