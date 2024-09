Gloria Zarza da a México la primera medalla de oro en los Paralímpicos París 2024

La mexicana Gloria Zarza ganó la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos de París 2024 tras alcanzar la distancia de 8.06 metros en la final de impulso de bala.

Gloria, de 40 años, superó a la brasileña Elizabeth Rodrigues y la uzebka Nurkhon Kurbanova, para así sumar la novena medalla de México en París 2024.

Zarza superó la medalla de plata que consiguió en Tokio 2020 y ahora México se ubica en el lugar 31 del medallero general con su presea de oro.

Deportes La historia de los Juegos Paralímpicos hasta llegar a París 2024

La mexicana comenzó la competencia con un lanzamiento de 7.81 metros, pero su segundo intento de 8.06 fue el que le dio la victoria y la medalla de oro.

De hecho, la atleta originaria del Estado de México fue la única de las siete competidoras que pudo superar la barrera de los ocho metros.

Foto: Conade

En los campeonatos mundiales de Kobe, Japón, Gloria Zarza también ganó la medalla de oro. El segundo lugar de Elizabeth Rodrigues fue de 7.82 metros y el tercero de Nurkhon Kurbanova de Uzbekistán con 7.75 metros.

Me siento muy contenta, fue algo que había soñado. No me quedé con nada. Di todo hasta el último momento, la medalla tiene mucho valor y quería demostrar que podía

Sobre la férrea competencia en el Stade de France, comentó: “Salí en el cuarto lugar, eso me agradó porque ya no esperé tanto, calenté desde el principio, pero sí fue cardíaco, fueron los momentos más difíciles de mi vida el esperar, saber que venían otras competidoras fuertes también, que era Brasil y Uzbekistán, entonces fue cardíaco el tener que esperar, fue más angustioso”.

Foto: Conade

Gloria Zarza recordó el sacrificio y lucha para llegar a este momento en su carrera deportiva:

He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado, siempre en cada momento me decía hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio, siempre me desperté soñando en esa medalla

También tuvo palabras de agradecimiento para su entrenador Iván Rodríguez Luna y su familia, "que son parte importante de esta medalla, porque los tengo que dejar para llevar a cabo mi preparación y también agradecer a mi auxiliar Roberto Soto porque sin él no sería el trabajo completo, porque él me amarra y me asiste en todo”.

¡Le cuelgan el oro! 🥇🇲🇽 🙌



La campeona de Juegos Paralímpicos #Paris2024, Gloria Zarza Guadarrama, reconoce el trabajo de su entrenador Iván Rodríguez Luna y le comparte la presea dorada que recibió hace unos instantes en el Stade de France 🇫🇷. pic.twitter.com/Ejat5Dqhta — CONADE (@CONADE) September 2, 2024

Así, gracias a Gloria Zarza por primera vez se escuchó en el estade de France el Himno Nacional Mexicano durante los Juegos Paralímpicos 2024.

Nota publicada en ESTO