Hasta 70 atletas en el abandono por la Conade, ¿el pretexto? Conflicto FMN vs World Aquatics

La decisión de la Conade de retirar los recursos a los deportes acuáticos dejó en el abandono a 70 atletas, todos sin beca, según pudo confirmar ESTO a través de un documento obtenido vía Transparencia.

De un momento a otro, Ana Gabriela Guevara, titular del organismo, les informó a los deportistas sobre la suspensión de su beca debido a los problemas en la Federación Mexicana de Natación (FMN). La medida supuso un duro golpe en sus aspiraciones de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Bajo el argumento de que el Comité Estabilizador al frente de la FMN tras el desconocimiento de Kiril ‘N’ por parte de la World Aquatics no cuenta con una figura jurídica, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte suspendió en enero pasado todo recurso a clavadistas, nadadores, nadadoras artísticas y seleccionados de polo acuático.

“No tenemos recursos jurídicos para seguir en esas condiciones, la ley nos impide seguir adelante con la figura del Comité de Estabilización”, dijo la directora a finales de enero.

Desde entonces, los atletas han tenido que buscar el sustento por su cuenta, no solo para afrontar el día a día, sino también para pagar sus competencias. El caso más sonado es el de las nadadoras artísticas, quienes pusieron a la venta trajes de baño y buscaron el respaldo de la iniciativa privada para competir en la Copa del Mundo de la especialidad, donde finalmente ganaron tres medallas de oro y una de bronce, para protagonizar una actuación histórica.

Todas y cada una de las integrantes del equipo dejaron de percibir su beca en marzo, cuando en teoría cobrarían el pago del primer trimestre del año. Nuria Diosdado y Joana Jiménez, por ejemplo, reciben un estímulo de 22,500 pesos al mes por parte de la Conade, mientras que la beca de Jessica Sobrino, Regina Alférez, Fernanda Arellano, Daniela Estrada, entre otras integrantes del equipo que hizo historia, es de 20,000 pesos mensuales.

Los clavados, disciplina que más medallas olímpicas le ha dado a México, con 15, también se vieron severamente afectados. Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, medallistas de bronce en Tokio 2020, percibían una beca mensual de 41,000 pesos, recurso que recibieron por última vez en diciembre de 2022, según el padrón de beneficiarios.

Los finalistas en los últimos Juegos Olímpicos, en teoría uno de los requisitos fundamentales para incrementar la beca en el nuevo tabulador, de igual forma fueron víctimas del golpe de la Conade. Diego Balleza, Kevin Berlín, Juan Celaya, Dolores Hernández y Carolina Mendoza pasaron de cobrar 33,000 pesos a ver sus cuentas en cero.

En el caso de los nadadores, Miguel de Lara es el vivo ejemplo de la situación que viven los deportes acuáticos en el país. El atleta de 28 años se convirtió en el primer nadador mexicano en clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Justo cuando más recurso se necesita, para encarar una buena preparación, su beca de 8,000 pesos mensuales fue suspendida. En la misma situación están otros más que buscan el boleto, como Jorge Iga, María José Mata Cocco, dos de las cartas fuertes de México.

La medida no solo afectó a atletas, también sufrieron daños colaterales, entrenadores y equipo disciplinario. Sin recursos, sin becas, buscan hacer realidad el sueño rumbo a los Juegos Olímpicos.



A pesar de que el documento liberado por el portal de Transparencia registra un total de 70 atletas afectados, ESTO pudo cotejar que, de acuerdo al último trimestre del 2022 del padrón de beneficiarios y el primero del 2023, hay al menos ocho atletas más que no recibieron su beca. Entre ellos está la clavadista Aranza Vázquez, sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Jessica Sobrino y Pamela Toscano, dobles medallistas de oro en la Copa del Mundo de Natación Artística, entre otros. La cuenta sube a al menos 78 atletas que dejaron de percibir recursos debido a una situación que no está en sus manos.

DEPORTISTAS REPORTADOS POR TRANSPARENCIA

Dafne Ethali Aguilar Huerta 8,000

Martha Ruth Aguilar Ortega 8,000

Gabriela Agúndez García 41,000

Regina Alferez Licea 20,000

Ilse Álvarez Flores 8,000

Fernanda Arellano Germes 20,000

Eduardo Arrillaga Garay 8,000

José Diego Balleza Isaías 33,000

Miranda Barrera Jiménez 14,000

Roberto Barrera Sánchez 8,000

Joel Lepe Benavides 7,000

Kevin Berlín Reyes 33,000

Ángel Cadena Saucedo 8,000

Diego Camacho Salgado 16,000

Regina Caracas Ramírez 8,000

Lucía Carballo Chanfón 8,000

Julia Cárdenas Sandoval 8,000

Samantha Carmona Vázquez 8,000

Ricardo Carrillo Bravo 8,000

Juan Celaya Hernández 33,000

Arantxa Chávez Muñoz 8,000

Ximena Conde Merlos 8,000

Guillermo Cruz Zúñiga 8,000

Miguel De Lara Ojeda 8,000

Viviana Del Ángel Peniche 8,000

Daniel Delgadillo Faisal 8,000

Lizbeth Díaz de León 8,000

Itzel Díaz de León 8,000

Rodrigo Diego López 8,000

Nuria Diosdado García 22,500

Andrés Dupont Cabrera 8,000

Daniela Estrada Flores 14,000

Alejandra Estudillo Flores 16,000

Ascanio Fernández Pinto 8,000

Alejandra Gallegos Hernández 8,000

Iván García Navarro 8,000

Itzamary González Cuéllar 14,000

Sinai González Lara 8,000

Carolina Guevara Hernández 8,000

Sergio Guzmán Ruvalcaba 8,000

Gabriela Hernández Barradas 8,000

Daniela Hernández Martínez 8,000

Dolores Hernández Monzón 33,000

Melany Hernández Torres 8,000

Octavio Ibarra Reyes 8,000

Jorge Iga César 8,000

Glenda Inzunza Cabrera 20,000

Mariano Jasso Escoto 8,000

Joana Jiménez García 22,500

Adriana Jiménez Trejo 8,000

Javier Juárez Díaz 8,000

Carlos Kossio Méndez 8,000

Ángel Martínez Gómez 8,000

Ana Paula Martínez Martínez 14,000

María José Mata Cocco 15,000

Carolina Mendoza Hernández 33,000

Athena Meneses Kovacs 16,000

Diego Mercado Loza 8,000

María Meza Rodríguez 7,000

Moisés Morales Escobar 8,000

Kevin Muñoz Heredia 11,000

Jahir Ocampo Marroquín 8,000

Osmar Olvera Ibarra 12,000

Alejandra Orozco Loza 41,000

Mariana Ortega Gil 8,000

Ximena Ortiz Montaño 8,000

Jonathan Paredes Bernal 8,000

José Ángel Pérez Estrada 24,000

Miriam Pérez Rivera 8,000

Arturo Pérez Vertti Ferrer 8,000

