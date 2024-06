“Hay que tener el valor de reconocer la derrota”, dice Susana Torres al no lograr pase a París 2024

La seleccionada nacional Susana Torres no pudo evitar las lágrimas después de concluido el Campeonato Preolímpico Norceca Tlaxcala 2024, en el que con su compañera Atenas Gutiérrez terminó en segundo lugar, un lugar abajo del pase a Juegos Olímpicos.

La deportista del estado de Jalisco señaló que se sentía triste por no tener el boleto a París 2024,

me siento triste en este momento, no es el resultado que quería, pero esto no acaba aquí, viene otro ciclo y sigo adelante.

Torres, quien se destacó por ganar el mayor número de puntos para México en los seis partidos disputados en este torneo, señaló que hay que tener el valor de reconocer la derrota y ver en frente para lo que sigue.

Susana, quien tiene 23 años de edad, comentó que si Dios quiere, el próximo ciclo va a ser mejor para nosotras, con una mejor preparación, vienen Los Angeles 2028.

La jugadora comentó que durante el desarrollo del Preolímpico creció la ilusión de calificar París 2024, “lo pensé, todos lo creíamos, y a todos nos duele”.

La dupla mexicana Atenas Gutiérrez y Susana Torres jugaron un torneo perfecto hasta antes de jugar la final, al ganar cinco partidos y todos sus sets. Ante las canadienses Heather Bansley/Sophie Bukovec perdieron en dos sets.