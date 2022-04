IDET apoyó a delegación tlaxcalteca de atletismo para competir en Veracruz rumbo a Nacionales Conade

El Gobierno del Estado, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), apoyó a la selección tlaxcalteca de atletismo que participó en la competencia denominada Encuentro Atlético Infantil, Juvenil y Libre, el cual se realizó en el estado de Veracruz, con el objetivo de fortalecer el compromiso con el sector deportivo con perspectiva a Nacionales Conade 2022 y a competencias élite.

Deportes Anhelan Coyotas de Tlaxcala subir al podio en los Juegos Nacionales Conade

La selección que viajó, conformada por 18 atletas de las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20 y Libre, participó en eventos de velocidad y medio fondo, en donde lograron resultados destacados en la competencia que forma parte del proceso de preparación para el evento macroregional, del cual Tlaxcala será sede del 27 al 30 abril del presente año.



No dejes de leer:➡️Fluyó la adrenalina, en el Encuentro Nacional de Panotla

Samantha Elizalde obtuvo la primera posición en los 1,500 y 3,000 metros planos, en la rama femenil de la categoría libre, en donde venció a competidoras de Puebla y Ciudad de México, por mencionar algunas.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Entre los resultados destacados, se encuentra Paola Casillas, quien se posicionó en primer lugar en los 800 metros planos, seguida de Zaira Moreno con el tercer lugar en la categoría Sub 18 femenil. Asimismo, participaron en los 1,500 metros planos, en donde quedaron entre las primeras cinco posiciones de la prueba.

Te recomendamos:➡️Clasifica selección tlaxcalteca de futbol femenil a los Juegos Nacionales Conade

De la categoría Sub 16 rama femenil, Fátima Rubí Cantú se llevó la primera y la tercera posición en los 600 y 300 metros planos, respectivamente, mientras que Diego Cuatepitzi ocupó la cuarta posición en los 3,000 metros planos y quinto en los 1,500 metros planos rama varonil.

Con esta participación, los atletas llegarán mejor preparados a los próximos compromisos a realizarse en el estado y el país, como los Juegos Nacionales Conade 2022 y el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de la especialidad.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Continúa leyendo:➡️Finalizan con éxito regionales de Taekwondo y Ajedrez en Tlaxcala

También participaron Wendy García, Ximena Andrade, Vanesa Hernández, María del Rosario Zamora, Arturo González, Pedro Sánchez, Iván Hernández, Yair Cabrera, Ángel Andrade, Samantha Muñoz, Yatzil Muñoz, Ángel Velázquez y Fany Alondra Cantú.

LEE MÁS: ⬇️

Deportes Se incorpora club atlético a fomento de deporte

Deportes Tlaxcalteca gana bronce en el campeonato Panamericano de Judo