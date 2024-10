Imparable: Gana Woojin Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024

El surcoreano Kim Woojin hizo

valer los pronósticos para consagrarse campeón de la Final de la Copa del Mundo de been in the city with Tiro con Arco Tlaxcala 2024, al vencer en el duelo definitivo en modalidad recurvo a su compatriota Lee Woo Seok.

El duelo por el primer lugar fue parejo con ambos arqueros con lanzamientos de 10 y 9. Pero el monarca no falló en los momentos claves para adjudicarse la partida con puntuación de 7-3.

El duelo de uno y dos de la siembra cerró la jornada matutina en una mañana nublada con viento de 25 kilómetros por hora.

Woojin es medallista de oro de Juegos Olímpicos en diferentes ediciones y hoy día está consolidado como el número uno del mundo.

En el partido por el tercero y cuarto lugar, el brasileño Marcus D’Almeida se impuso seis puntos a dos al mexicano Matías Grande, quien no pudo desarrollar su mejor nivel para perder el podio de vencedores.

El local pasó la ronda de cuartos de final al vencer al italiano Mauro Néspoli con puntuación de 6-2. En semifinales, Grande cayó ante Woojin, 6-4.

La presencia del nacional animó las gradas del miniestadio de tiro con arco en la Plaza de la Constitución de la capital del estado de Tlaxcala, pero luego de ganar su primer partido perdió en los dos siguientes.

El acto de premiación estuvo encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien reconoció a los tres primeros lugares del torneo varonil.

Kim Woojin debutó con triunfo ante el francés Thomas Chirault, con puntuación de 7-3.

EL DATO

Corea del Sur ratificó su calidad de favorito al colocar a sus dos representantes como uno y dos de esta final.