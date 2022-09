Imparable Israel Rodríguez Picazo ; noqueó al “Loko”

El zacatelquense Israel Rodríguez Picazo mantuvo su racha noqueadora al vencer técnicamente en el tercer episodio a Omar “Loko” Soriano, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El pupilo de Ignacio Beristáin atacó con ráfagas a ambos manos a un adversario, al que le detuvieron la pelea por no tirar golpes y recibir impactos sólidos en rostro y cuerpo.

El tlaxcalteca mostró su madurez y mayor fortaleza en la división de los supergallos y su actuación satisfizo a 2M Box Promotions, empresa que organizó la cartelera sabatina.

El combate disputado en el Parque Oriente “Chuy Mota Riveras del Bravo” fue el semifinal de la velada profesional.

Rodríguez Picazo informó a este Diario que cumplió con un buen trabajo, que obligó al réferi a detener la pelea cuando no tenía respuesta su contrincante.

“Le tiré varias ráfagas, golpes que entraron y lastimaron a Soriano”, sostuvo el pugilista de Zacatelco.

“Me siento bien en supergallo, peso en el que he peleado en mis últimas 10 apariciones; antes lo hice en gallo; me he sentido mejor, no sufro con el peso, me siento fuerte, entrenando en buenas condiciones, no me deshidrato”, enfatizó el deportista.

Enfatizó que ha vivido varias experiencias con problemas de peso, “por lo que es mejor mantener una dieta balanceada mes y medio antes de pelear, es una gran ventaja el no sacrificar demasiado los alimentos, porque hay algunos boxeadores que se ven obligados a bajar de cinco a seis kilos en una semana, yo me mantengo en el peso”.

Añadió que el límite de su división son los 55 kilos con 800 gramos. “Este sábado logré un buen resultado, como me vi, don Nacho firmó una pelea para octubre y si Dios quiere y nos va bien, tendré una más antes que acabe el año. Pensamos en octubre, esperar al resultado para no brincarnos, ir paso a paso”.

Rodríguez Picazo retornó a la Ciudad de México para continuar con sus entrenamientos en el gimnasio Romanza, “será el fin de semana cuando visite a mi familia en Zacatelco, comer Pozolito y regresar a los entrenamientos”.

El deportista reconoció que su vida deportiva requiere de muchos cuidados personales, “es fundamental, es lo primordial para seguir adelante”.

30 peleas como profesional suma Israel Rodríguez Picazo; de ellas 25 ganadas, 16 por nocaut, cinco derrotas.

