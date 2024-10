Inicia mexicana Ángela Ruiz entrenamiento en el Estadio Tlahuicole

La medallista olímpica de bronce en París 2024, Ángela Ruiz, de la modalidad de Arco recurvo, comenzó su entrenamiento en el Estadio Tlahuicole, en donde también entrenarán los 31 arqueros provenientes de diferentes países para la Final de Tiro con Arco Tlaxcala 2024.





Este evento se realizará los días 19 y 20 de octubre en el estadio temporal frente al Palacio de Gobierno, en donde los mejores arqueros de la rama varonil y femenil se disputarán el título de campeones mundiales, así como la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai, con el que podrán escalar el ranking mundial de esta disciplina, misma que entra en su temporada número 18.

En entrevista, la medallista olímpica, de 18 años, explicó que se siente emocionada por participar en su primera Copa del Mundo de Tiro con Arco, por lo que ya se encuentra entrenando, sumado a la gloria de la medalla de bronce obtenida en los Olímpico de París 2024 por equipos.

Es mi primera Copa del Mundo. Estoy muy emocionada. Algo que yo les diría a los jóvenes es que cuando tengan un sueño trabajen y luchen por él. No conocía Tlaxcala y me está gustando. Me gusta este tipo de clima. Me siento bastante cómoda. Me gustan las instalaciones, así que invito a todos a que vengan”, dijo.

De la misma forma, su entrenador Eduardo Magaña afirmó que el resultado obtenido en París 2024 es una motivación que le ayuda a la arquera, ya que, a su corta edad, va comenzando a construir su trabajo para mejorar. De la misma forma, afirmó que el tener una copa del mundo en México, con el público local, también servirá de motivación para concentrarse en este evento de élite.





“Fue un resultado muy bueno en Paris. Las cifras vienen muy alentadoras. Queremos dar un resultado que le ayude y que le motive para buscar lo que ella quiere, que es una medalla personal. Es algo que ella viene buscando y regresó muy motivada de los juegos. En su proceso va bien su desempeño; estar en casa, con la gente que la apoya, le va a ayudar mucho”, señaló.

El gobierno del estado trabaja para promocionar el deporte, y a través de las gestiones con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha logrado traer eventos de talla internacional para el disfrute del público tlaxcalteca.