Interrumpen tradición deportiva, tras 16 años

La pandemia del Covid-19 prolonga la suspensión de eventos deportivos este año, programados para julio, como la Copa Tlaltelulco de futbol, la que no será realizada este año por la incertidumbre que prevalece al mantenerse la contingencia sanitaria en la fase tres.

Juan Mendieta, organizador de este tradicional evento, lamentó la situación que atraviesa México y el mundo, por lo que para no arriesgar en gastos previos a la justa y que posteriormente tenga que posponer, decidió cancelar definitivamente la edición 2020.

La Copa estaba programada a jugarse el lunes 20 de julio próximo con partido estelar entre un combinado local ante Puebla femenil o Universidad de las Américas Puebla (Udlap), además del duelo de veteranos.

Mendieta comentó que esta semana recibió la llamada del representante de veteranos del equipo de Iztacalco, Ciudad de México para comentarle que declinaban este año visitar Tlaltelulco,

“Esta vez hablaron para decirnos que la situación es complicada, que varios de sus jugadores no tienen trabajo, que no hay dinero, por lo que no pueden sufragar gastos del autobús que los traslade”, sostuvo el organizador de la Copa Tlaltelulco.

Añadió que como se vive la emergencia sanitaria es probable que las autoridades no tengan contemplado abrir el espacio deportivo, por lo que la decisión es suspender el evento.

Por su parte, Jaime Pineda, quien fue asignado como director técnico del combinado de jugadoras de Tlaltelulco para enfrentar al Puebla femenil o Universidad de las Américas Puebla (Udlap), también reconoció que atravesamos por un momento delicado.

El promotor deportivo mencionó pensaba reforzarse con ocho jugadores de su equipo Benetton para dar batalla y tratar de ganar el trofeo en disputa, pero fue notificado que la copa se cayó.

Lamentó que el coronavirus vino a cambiar radicalmente muchas cosas como el deporte que perderá apoyo de promotores, quienes han visto caer su economía al limitarse la actividad comercial a la que se dedican.

16 años ha sido realizada la Copa Tlaltelulco sin interrumpuciones, de ahí que es considerada una tradición.

