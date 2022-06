Israel Rodríguez peleará en EE.UU.

El tlaxcalteca Israel Rodríguez Picazo anunció que en 2023 su manager Ignacio Beristáin llevará al plano internacional su carrera boxística.

En su visita a su natal Zacatelco, donde fue invitado en la función celebrada en el barrio de Xochicalco, el pugilista mencionó que el proyecto es pelear en Estados Unidos de América (EE.UU.) y avanzar en pos del campeonato mundial, el que para lograrlo deberá pelear ante los mejores exponentes de su división.

Refirió que el peso “supergallo”, en el que combate, es de los más cotizados y con grandes exponentes, por lo que le exige estar al 100 % para brindar su mejor nivel.

Israel Rodríguez Picazo crece en el boxeo profesional. En la foto con el entrenador de Ixtacuixtla, Octavio Lozano Saavedra / Francisco H. Reyes | El Sol de Tlaxcala

Sostuvo que en su mente está el deseo de ser campeón mundial, “por lo que no descansaré hasta lograr ese objetivo. Mi carrera la hago con amor, con esfuerzo, hay que disfrutarla, con pasión y pensar en llegar a ser el mejor”.

Señaló que el boxeo es un deporte de alto riesgo, por lo que no deben existir descuidos sobre el cuadrilátero, ya que un mal golpe puede acabar con la carrera de quien es noqueado.

Recordó que en su infancia peleó en Xochicalco, me llena de alegría ver gente reunida, aquí empecé mi carrera como boxeador; estoy entregado a todas las personas que me apoyaron, que me inspiraron porque me motivaron y me impulsaron cuando ya no podía.

El deportista de Zacatelco añadió que para evitar recibir un mal golpe se entrena y se cuida en su vida personal, “tengo ganas de seguir adelante, vienen proyectos buenos como pelear en Estados Unidos”.

24 triunfos , de ellos 16 por nocaut, cinco derrotas.

