Israel vive el box con intensidad

Israel Rodríguez Picazo, flamante campeón de la Federación Mundial de Boxeo se forjó desde los ocho años de edad en este deporte por la influencia de sus hermanos Juan Carlos y Víctor Manuel, quienes fueron medallistas de Olimpiada Nacional.

En El Chatlal, unidad deportiva del municipio de Zacatelco, acudía a los entrenamientos de sus consanguíneos, mayores de edad a él, quienes se ganaban año con año la selección estatal para las competencias nacionales.

SU EJEMPLO

Su mayor ejemplo deportivo fue Juan Carlos, cinco veces campeón de Olimpiada Nacional.

Israel como niño de ocho años tenía pocas posibilidades de pelear, pero en el sur del estado combatía en funciones amateurs donde acudían sus hermanos.

Como actividad extra practicaba el básquetbol, deporte del que dijo le ayudó a tener una mayor estatura.

“Tenía nueve años, me iba a jugar básquetbol, estaba en eso de que entrenaba o no el boxeo, me ponía a jugar canicas y juegos de mesa con don Juan Vargas (+)”, recordó Israel.

Añadió que ser boxeador es un don que le dio Dios, “pero hay que pulirlo cada día más”.

Sostuvo que como niño peleaba con personas más grandes de edad. “Estaba panzón, cachetón y chaparro, me ayudó jugar básquetbol para dar el estirón”.

Al dar el brinco a juvenil vivió grandes momentos al ganar tres veces la Olimpiada Nacional y como seleccionado nacional bronce en el campeonato mundial juvenil de Ucrania en 2013.

Su carrera tomó un giro al ingresar al equipo de Ignacio Beristáin para pelear a nivel profesional.

Israel desde niño subía a la Malinche y cumplía duros entrenamientos de altura con sus hermanos Juan Carlos y Víctor Manuel

