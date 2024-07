Jackie Nava remó contracorriente para salir adelante; fue la primera campeona mundial femenil del CMB

La vida de Jacqueline Nava Mouett, conocida como Jackie Nava, ha sido de remar contracorriente y nunca ceder a la adversidad para trascender en la vida.

La primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Teatro Xicohténcatl habló de su vida, desde su infancia hasta la actualidad y en su reflexión concluyó en que para alcanzar los sueños se debe vencer los miedos.

Durante la conferencia magistral que dictó, dentro del mes del boxeo en Tlaxcala, la tijuanense se expresó con el corazón y recordó pasajes de su vida, que hicieron estremecer a los niños, jóvenes y adultos presentes en el recinto cultural capitalino.

Con la presencia de los excampeones mundiales Jorge “Travieso” Arce, Guadalupe Pintor y Rafael “Bazooka” Limón, Nava señaló que incursionó en diferentes deportes, desde la gimnasia, el karate-do, el kick boxing hasta el boxeo. Su debut profesional fue en 2004 y se hizo campeona nacional en 2005 para iniciar su camino internacional, en el que defendió en nueve ocasiones su corona y en su aventura en los ensogados sufrió una derrota por nocaut fulminante ante la argentina Alejandra Oliveras, en el país sudamericano.

Jackie luego de su exitosa carrera emigró a la política para hacerse diputada federal. Durante su plática mostró varios videos donde mostró fotografías de su niñez y también de combates en donde logró valiosas victorias y también sufrió derrotas.

La deportista señaló que se siente agradecida con la vida y por poner en alto a la mujer mexicana en el mundo. Recordó que fue la primera campeona mundial femenil del CMB, nueve veces campeona con más de 50 peleas profesionales y 25 años de carrera profesional.

“Todas coincidimos en algo, el miedo al dar un paso en la vida. Dicen que es malo tener miedo, nos lo hacen creer, pero lo elegí porque es un sentimiento que ha marcado mi vida”, enfatizó. Al expresarse como mamá, deportista, profesionista y mujer.

Recordó que el kick boxing le dio su primer título, el que la motivó para crecer y que antes, en su infancia pasó desapercibida como niña, ya que era introvertida, “me costó trabajo salir de ese espacio, una maestra me decía que estaba gordita y fue un factor que pesó en mi niñez”.

Jackie subrayó que a los 12 años su papá la inscribió a karate, por lo que fue su inicio en el deporte de contacto. Señaló que “la única forma de vencer el miedo es enfrentándolo. Llamó la atención que al entrar al karate tuve la facilidad para tirar patadas y fue cuando comencé a entrenar”.

Al continuar su conferencia, la bajacaliforniana mencionó que pronto llegaron las competencias, de formas y exámenes en el karate do, “estaba muerta de nervios para ir a competir, no sabía controlar esos miedos. Recibí la ayuda de mi papá, quien me dijo sal y haz lo que sabes hacer, sal y diviértete con responsabilidad, pero disfrútalo”.





SU PADRE ENFERMÓ DE CÁNCER

Cuando Jackie Nava tenía 20 años de edad su padre que contaba con 40 se enfermó de cáncer de riñón, momento que afectó profundamente la vida de la exboxeadora y la de su familia. “Mi papá aparentemente era un hombre sano. no fumada. no tomaba, su único defecto, que tomaba mucho refresco de cola, para mí fue una etapa difícil, en cinco meses se nos va y antes de fallecer le prometí un cinturón”.

Señaló que su vida cambió, “En febrero murió cumpliendo 40 años. Fue una etapa muy difícil porque básicamente dependíamos de él, estudiaba arquitectura y lo primero fue dejar de estudiar”.





La tijuanense comentó que el miedo tiene dos efectos: o te pasmas o te mueves. “La vida seguía, tenía que seguir adelante, nos movimos, mi mamá en depresión y mis hermanas iban también adelante. Lo que hice fue convertirme en mesera en un restaurante, pero dedicaba tiempo a entrenar, no quería dejar de hacerlo”.

La expugilista señaló que ingresó al kick boxing y de ahí al boxeo en el año 2001, deporte que debutó en Honolulu, Hawai, donde ganó para luego en el profesionalismo convertirse en la primera campeona mundial del CMB, y tener combates épicos como con Ana María “La Guerrera” Torres, quien la venció en el primer combate y empató en el segundo.





Su carrera profesional la desarrolló con el apoyo de Erick “Terrible” Morales, quien también fue un distinguido campeón mundial.

Como mamá, Nava se siente feliz con sus hijas Frida y Valentina, y el apoyo de su esposo Mario Mendoza.

En una de sus reflexiones, señaló “que cada etapa de tu vida se van a presentar retos y te van a dar miedo. Hablamos no solo del boxeo sino del fútbol, de un examen o de emprender un negocio siempre hay un nervio que preocupa, siempre que lo hay es porque hay un objetivo”.