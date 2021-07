Karen Esmeralda Sánchez, regresa con nuevos bríos

El atletismo tlaxcalteca se vio mermado este año por la ausencia de la juvenil Karen Esmeralda Sánchez Pluma, corredora que fue lesionada involuntariamente, a inicios de año, por un ciclista durante un entrenamiento previo al estatal de los Juegos Nacionales Conade.

La deportista señaló que cuando corría con una de sus hermanas sintió que una bicicleta le golpeó la pierna derecha y al caer impactó su rodilla izquierda en una piedra, lo que le generó inflamación.

Sostuvo que ese incidente la alejó de las pistas y como resultado no pudo participar en los clasificatorios para el evento que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León.Ocurrió una semana antes del estatal, no podía doblar la rodilla, me impidió poder participar, dijo.

Karen Esmeralda Sánchez Pluma regresó a las pistas luego de un receso por presentar lesión/ Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Karen Esmeralda, una de las principales promesas del atletismo juvenil tlaxcalteca, comentó que se sintió triste el quedar inhabilitada, ya que esperaba con ansias participar, en 2020 durante la pandemia se cancelaron todos los eventos, llegué hasta el regional 2020 y este año esperaba calificar.

Sánchez Pluma es una atleta dirigida por el cubano Luis Ordóñez y es medallista de bronce en la Olimpiada Nacional 2019 en la prueba de los tres mil metros planos.

Sufrí moralmente, ahora comienzo a retomar los entrenamientos, me está costando, tendré que echarle muchas ganas porque el año próximo subo a la categoría sub-23, enfatizó.

La deportista refirió que para alcanzar su mejor nivel debe entrenar mucho más, tengo la capacidad para ganar medalla, puedo lograrlo con entrenamiento y constancia.

ESPECIALIDAD

Los 800, mil 500 y 3 mil metros planos.

