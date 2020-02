La dinastía Hermoso de Mendoza conquistará la Plaza México

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Previo al compromiso más importante de la campaña mexicana para los rejoneadores Pablo Hermoso y Guillermo Hermoso, al presentarse juntos en la Monumental Plaza México, este domingo en el cerrojazo de la Temporada Grande, en exclusiva para ESTO, durante un encuentro en su rancho, con sitio a las afueras de San Miguel de Allende, hablaron acerca de lo que les representa la confirmación del doctorado del más joven de los dos, en el ruedo que marcó la trayectoria del experimentado centauro español a su llegada a nuestro país en 1999. Coincidieron en que lo más importante es que surja el arte del rejoneo.

Pablo Hermoso, padrino de la ceremonia, explicó: “Cuando vine a torear por primera ocasión a la Plaza México no pude confirmar, porque mi presentación fue un cartel mixto (con toreros de a pie), por eso no se llevó a cabo esa ceremonia; ahora con Guillermo el planteamiento es otro y al mismo tiempo muy bonito. Ya la di la alternativa en Sevilla (España) y se la confirmé en Nimes (Francia); ahora viene La México y si Dios quiere lo vamos a hacer en Madrid, ya que el año pasado decidimos que La México y Las Ventas en Madrid serían los grandes escenarios para llegar en este 2020. Guillermo ha trabajado mucho para estar muy bien preparado”.

Se refirió a lo que pretende imbuirle: “Ha sido diferente cuando le he dado la alternativa a otros rejoneadores, a pesar que han estado ligados a mí, cuando tuve que hacerlo con mi hijo fue en otro tono porque… ¿qué se le puede decir en una tarde que no le haya dicho en el día a día durante los entrenamientos, o en la víspera de la corrida? En esos momentos de dirigirme a él en el ruedo, lo mejor es darle afecto y cariño; además, como agradecimiento por todos los momentos que hemos vivido juntos, así como pasarle la mejor energía”.

Guillermo Hermoso reseñó: “Son muchos factores los que están en puerta, pero primeramente estoy responsabilizado con poder confirmar en La Plaza México. El año pasado estuve anunciado para presentarme, pero al valorarlo, nos dimos cuenta que era precipitado; ahora, más rodado es la hora de confirmar en México”.

Relató: “Mi carrera apenas empieza, pero siempre ha estado marcada por los retos y las citas importantes. Hasta ahora, la más especial ha sido la alternativa en Sevilla. Enfrentar ese tipo de compromisos me enorgullece. Lo más bonito ha sido ver a la gente en pie cuando estoy toreando. Las mejores sensaciones están en el ruedo, pero no serían iguales sin la compenetración de los aficionados”.

Fue firme al afirmar lo siguiente: “En estos momentos estoy en plena evolución y me tengo que centrar en mejorar. Mi padre y yo nos encontramos en etapas muy diferentes. Él lleva 30 años en la profesión. Digamos que sería comparar la madurez y experiencia con la juventud y la inexperiencia. En cuanto a las semejanzas se puede decir que mi maestro ha sido mi padre, por lo que algo se quedará. Tengo claro que debo ser constante día a día, porque eso da sus frutos”. Profundizó: “El parámetro que tengo de cómo podría ser la corrida en la Monumental, sólo se puede comparar, después de la alternativa con la confirmación en Francia, pues son momentos muy especiales, no sabría explicar lo que se siente. Fueron bonitos todos los tiempos: desde los días previo con la preparación de los caballos, hasta el día del festejo. Estar al lado de mi padre fue precioso y muy emocionante por las palabras que me dijo”.