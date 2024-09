La judoca tlaxcalteca Bárbara Natalia Padilla se mantiene en la élite del deporte nacional juvenil

Bárbara Natalia Padilla Rugerio se mantiene entre la élite del deporte nacional juvenil, con presencia en eventos nacionales e internacionales; su constancia en los últimos tres años la tienen dentro de la selección mexicana.

Deportes Logra Bárbara Natalia medalla de bronce en Panamericano de judo

Este año lo inició con una lesión que no le permitió alcanzar su mejor rendimiento, en el primer semestre del año. A pesar de ello participó en el macroregional y Nacionales Conade, afectada por el problema físico. La joven de San Esteban Tizatlán con adversidad alcanzó el bronce, en la justa oficial de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pero perdió lo más alto del podio, que logró en las dos ediciones anteriores.

En este 2024 vio acción en Boca del Río, Veracruz, evento puntuable para el ranking, lo que le permitió asegurar su calificación a la Copa Panamericana de Paraguay, en donde obtuvo medalla de bronce.

La deportista comentó que en su carrera deportiva “ha habido un gran avance, principalmente psicológico; de igual forma se implementaron nuevas técnicas y estrategias de ataque, a veces es necesario tocar fondo para regresar con una nueva versión”.

Señaló que el apoyo de su entrenador Miguel Ángel Muñoz Guzmán ha sido incondicional, “siempre preparándome cada vez mejor para conquistar el podio o la clasificación, de igual forma mis papás siempre al pendiente, mi mamá me ayudó en toda mi rehabilitación, me daba muchos ánimos, me llevaba traía, me ayudaba y sobre todo me recordaba quién era”.

Bárbara Natalia es uno de los principales prospectos del judo mexicano para aspirar en un mediano plazo llegar a representar al país en los principales eventos del mundo y continente. Tiene experiencia en dos campeonatos mundiales y depende de la constancia y continuidad alcanzar los grandes objetivos.

Bárbara Natalia en su infancia se introdujo al judo, impulsada por uno de sus tíos, que practicaba jiu jitsu; tiene dos medallas de oro en Nacionales Conade, medallista en torneos continentales.