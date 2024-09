La tlaxcalteca Laura Hernández logró pase a Mundial de fitness; irá a Tokio en diciembre

Laura Hernández representó a Tlaxcala en el 72 Clásico Mr México, evento en el que obtuvo cuarto lugar en Bikini Máster y séptimo en Bikini Clasificada, resultado que le dio el pase al Mundial que llevarán a cabo en Tokio, Japón en diciembre de 2024.

Deportes José Pablo Aquiahuatl, joven promesa del fisicoconstructivismo tlaxcalteca

El evento fue celebrado del 29 de agosto al primero de septiembre, considerado la fiesta más grande del físico y fitness del país.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Esta competencia la realizan cada año desde el 2017. La exponente Laura Hernández ha representado a esta entidad federativa y con sus resultados mantiene el nombre de Tlaxcala en el Top de lo mejor del país, en la categoría Bikini Master y Bikini Clasificada que es de donde sale el título absoluto de México.

La deportista señaló que este año “fue una de mis competencias más difíciles, ya que el primero de agosto, ya estando en preparación, tuve una lesión fuera del gimnasio, que me incapacitó por 15 días, teniendo desviación del fémur, desgarre en cuádriceps, y varias contracturas que me mantuvieron en incertidumbre por saber si llegaría a la competencia, ya que hay que cumplir con muchos parámetros, como densidad del músculo, simetría, balance, estética, sin descartar que no debo llegar con retención hídrica”.

Deportes Ana Valentina Macías Zamora gana Top Fitness Star

Lee más:➡️Exitosa onceava edición de “Mr. Teolocholco”, evento realizado en el marco de la Feria de la Nuez

Añadió que la puesta a punto es muy importante y cada detalle cuenta. “Sin embargo, nunca estuvo en mi mente desistir, cuidé cada detalle y cada día hice mi mejor esfuerzo para presentarme con la calidad que siempre me ha distinguido”.

Hernández reconoció que aún con mucho dolor, “15 días antes del evento fue cuando pude empezar a entrenar moderadamente, tratando de rescatar lo mejor de cada detalle, observando cómo reaccionaba mi cuerpo. Unos días antes, todavía mantenía la incertidumbre ya que hay que sacar líquidos y sólo podía hacer cardio en elíptica”.

Laura Hernández subrayó que es una atleta de alto rendimiento y “no puedo esperar menos de mi ni trabajos a medias. Con mi mejor esfuerzo, mucha paciencia y confiando en el proceso, se llegó el día”.

Deportes Conquista tlaxcalteca Carmen García Miss Universo Fitness

Entérate:➡️José Pablo Aquiahuatl, joven promesa del fisicoconstructivismo tlaxcalteca

En el Mr México participó en una línea de más de 40 atletas en la categoría máster y “aún con todo, nos posicionamos en el cuarto lugar. El día domingo, como Bikini Clasificada, nos mantuvimos en el podio con el Top 5, pese a todas las adversidades, seguimos destacando como lo mejor del país, con ocho años consecutivos de esta carrera”.

Laura refirió que mejor de todo el evento, “es que el presidente de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), Francisco Cabezas, en compañía de la presidenta de la Asociación Tlaxcalteca de Fisicocontructivismo y Fitness, Carina Tlachi Muñoz, me entregó personalmente la medalla, lo cual es un privilegio y honor, ya que no cualquier atleta cuenta con este reconocimiento, así como el uniforme oficial que me abandera para representar al país en el Mundial que se llevará a cabo en Tokio, Japón en diciembre de 2024”.

Te puede interesar:➡️Con un minuto de aplausos, dan último adiós a “El Chino” en Apizaco

OCHO AÑOS EN EL FITNESS

Laura lleva ocho años con la representación de la entidad, colocándose entre las mejores del máximo evento de físico y fitness del país, próximamente en el Mundial.