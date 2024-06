Lamenta técnico nacional Mario Becerra no lograr pase a Olímpicos en voleibol de playa

Mario Becerra, entrenador nacional varonil de voleibol de playa, lamentó no alcanzar el boleto a Juegos Olímpicos y reconoció que fue difícil el proceso, ya que debieron hacer cambios para encarar el torneo de Tlaxcala. México integró en las últimas semanas a Susana Torres y Ricardo Galindo en las duplas con Atenas Gutiérrez y Juan Virgen.

Reconoció que el rival cuenta, por lo que dio mérito a Canadá.

Hicimos cambios en el proceso y eso pesa en el resultado; en nosotros pesó tener poco tiempo trabajando juntos, a pesar de que uno quisiera; hubo destellos pero no nos iban a dar el resultado.

Señaló que el trabajo mexicano sufrió ajustes, tanto en varonil como femenil. Subrayó que la labor de Susana Torres fue buena, pero pega no tener constancia en dos o tres años, por lo que “teníamos que hacer sí o sí los cambios, no fue algo inventado, teníamos que trabajar de esa forma en el torneo, confiamos en los muchachos y muchachas, por eso la decisión de esos cambios, no fue inventada”.

Becerra dijo que llegamos a donde queríamos llegar, la meta era la final y sacar el resultado, no se dio, con uno u otro, o una u otra estamos aquí.

Luego de la derrota en la final ante Canadá, en ambas ramas, Becerra señaló que se sentará con el entrenador brasileño Ricardo Santos para hacer la planeación del nuevo ciclo, “vienen nuevas jugadoras y jugadores, es un cambio generacional, tenemos que meter la mano”.

Informó que en hombres cerraron el proceso con el llamado de jugadores de último momento, el proceso empezó con jugadores que fueron a Tokio, íbamos a seguir en este proceso, pero por cosas de ellos mismos, que desconocemos, abandonaron y llamamos a los jugadores que quisieran estar y esto es lo que trabajamos dentro de este tiempo.

TLAXCALA, BUEN ANFITRIÓN







Becerra señalo que la gente de Tlaxcala fue entregada y ha sido importante el apoyo desde el Challenge 2022 y Mundial, 2022; “la etapa de iniciación en Tlaxcala ha sido muy buena, la gente fenomenal; el clima nos supo a lo que normalmente hemos enfrentado: frío y lluvia, el resultado es otra cosa”.