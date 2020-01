LeBron James y su gran homenaje a Kobe Bryant un día antes de la tragedia

El mundo de la NBA vivió la pasada noche el gran hito de la nueva marca que consiguió el alero LeBron James al convertirse en el tercer máximo encestador de todos los tiempos tras superar al legendario Kobe Bryant, de quien dijo fue su inspiración e hizo una alabanza especial, sin saber que también sería el gran homenaje anticipado a su trágica muerte ocurrida este domingo.

"Estoy feliz de tener una conversación con Kobe Bryant. Uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, uno de los más grandes Lakers de todos los tiempos", declaró James el sábado por la noche tras haberle superado la marca de los 33.643 puntos que posee el exjugador de los Lakers. "El hombre tiene dos camisetas colgadas en el Staples Center. Es una locura".

Deportes Kobe Bryant muere en accidente de helicóptero a los 41 años

Por su parte, Bryant, de 41 años, estuvo activo en las redes sociales durante toda la noche del sábado, felicitando a James en Twitter tras haber concluido el partido que los Lakers disputaron en su ciudad natal de Filadelfia ante los Sixers con derrota por 108-91 para el equipo angelino.

James salió al campo con la inscripción de "Mamba 4 Life" y "8/24 KB", marcada en oro, en sus zapatillas, mostrando respeto por Bryant, un All-Star 18 veces con los Lakers que es elegible para el Salón de la Fama del Baloncesto en 2020 y durante toda la semana, antes del hito, se apresuró a alabar a Bryant, al igual que lo hizo con la figura de Michael Jordan.

Luego durante la rueda de prensa posterior al partido, James, tras definir la nueva marca como algo "surrealista" y "un sueño convertido en realidad", reiteró que la figura de Bryant habían sido la gran motivación que tuvo de niño para llegar a ser jugador de baloncesto y superarse cada día más tanto dentro como fuera del campo.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Tras la nueva marca de James, 33.655 puntos, en 17 años de profesional, la superestrella de los Lakers recordó la historia cuando a sus 15 años, en el fin de semana de las Estrellas del 2002, que se celebró en Filadelfia, Bryant, que participaba, le dio su par de zapatillas deportivas tras mantener una ligera conversación.

El momento en el que LeBron James se entera de la muerte de Kobe Bryant. Y pensar que ayer lo había superado en la lista de máximos anotadores y que llevó unas zapatillas en honor a él. Muy, muy duro pic.twitter.com/Jwky4oAfgZ — More Than A Game (@Pasion_Basket1) January 26, 2020

"Yo calzaba el número 15 y las zapatillas rojas, blancas y azules de Kobe eran el 14, pero de cualquier manera me las puse", confesó "The King".

Casi 18 años después, James mostró su aprecio por Bryant a través de las zapatillas deportivas al saltar al campo, la pasada noche, con la frase "Mamba 4 Life", haciendo referencia al apodo de Bryant, junto con los dos números de Bryant, 8 y 24, y las letras "KB".

El detalle de anoche de LeBron James con Kobe Bryant: en las zapatillas que lució tenía escrito "Mamba 4 Life", tras el hecho de superarle en la lista de máximos anotadores de la historia de la NBA 👑🐍 pic.twitter.com/5PZAMIbq1h — More Than A Game (@Pasion_Basket1) January 26, 2020

A falta de 7:22 minutos para que concluyese el tercer cuarto del partido frente a los Sixers, James anotó la canasta que le dio los 18 puntos que necesitaba para batir la marca de Bryant (33.643), un nativo de Filadelfia, donde siempre los aficionados abuchearon a los Lakers y ante el "King" se pusieron de pie y le tributaron una gran ovación.

Deportes Los 13 logros más destacados de Kobe Bryant

James logró la canasta con una bandeja tras la asistencia que le dio su nuevo compañero, el pívot Anthony Davis, y el Wells Fargo Center fue el escenario del nuevo hito histórico logrado por James en la NBA.

"Es genial saber que tienes el apoyo de uno de los grandes de todos los tiempos que ha jugado este deporte y de alguien a quien admirabas en la cancha", declaró James, quien terminó con 29 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes. "Y por hacer las cosas bien, ganar campeonatos, mantenerte joven y ser recordado".

James admitió que la carrera de un jugador de baloncesto no es muy larga y tienes que aprovecharla al máximo como lo hizo Bryant, a pesar de tener al final de su carrera problemas con las lesiones en las rodillas.

"No tienes tanto tiempo para jugar este deporte. Si puedes ser recordado por las grandes cosas que hiciste, las positivas, el haber conseguido que los aficionados se sientan fenomenal, entonces, es algo genial", subrayó James, sin saber que no solo ocupaba el lugar de su gran ídolo sino que también le estaba ofreciendo el gran homenaje antes que se diese su trágica muerte.