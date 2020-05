Los atletas no dejarán de entrenar: Luis Ordóñez

El entrenador Luis Ordóñez señaló que los atletas de alto rendimiento, para quienes su deporte es un hábito de vida, difícilmente dejarán de practicar durante tiempos de emergencia sanitaria.

Dijo que una solución en aspectos técnicos es manejar este momento como tiempos de recuperación en el macro ciclo anual.

“Los corredores no pueden parar al 100 %, existen cambios ondulatorios, un aumento progresivo y máximo de las cargas, además de que todo va integrado a una sistematización y continuidad”, sostuvo.

Aseguró que quien rompe la sistematización ya no está en proceso de entrenamiento.

Señaló que tras la fuerte competencia se pueden considerar dos meses de recuperación en niveles energéticos y desgaste orgánico y “después empezar nuevamente con la preparación física, haciendo ejercicio de fortalecimiento y algún trabajo de trote en casa, hablamos de tres meses sin que se violen los principios de entrenamiento”.

El cubano sugirió a los atletas para no interrumpir sus entrenamientos durante la contingencia sanitaria salir a correr y hacerlo a las cinco de la mañana por montes y lugares no habitables, “nadie puede impedir ir al monte, a un lugar natural, esa es la estrategia para no perder nada”.

Comentó que desea que para el primero de junio las cosas sean más alivianadas, “ahora estamos en la tercera etapa de la pandemia, por lo que es importante ponerse el cubrebocas, usar lentes y lavarse bien las manos”.

Ordóñez Valdés dijo que las acciones a tomar en este momento son de cordura y disciplina.

PROPUESTA

El estratega propuso que durante la pandemia hay que replantear los tiempos de entrenamiento para llegar en plenitud a las competencias.

Enfatizó que la macro estructura debe extenderse a seis o más meses para alcanzar la forma deportiva plena.

Luis Ordóñez arribó a Tlaxcala en 1991 y es el entrenador con la formación de más atletas que han escalado a Juegos Olimpicos

2 meses requieren los atletas para recuperarse del desgaste físico

