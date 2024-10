Luchan equipos tlaxcaltecas de voleibol de sala por sobresalir en justa nacional

El torneo nacional de voleibol de sala del nivel clubes, segunda división Tlaxcala 2024, continuó en las seis sedes de competencia en las que vieron acción equipos representativos de la entidad, tanto en hombres como mujeres. Los partidos los celebran hasta mañana domingo en Tlaxcala capital, Apizaco, Yauhquemehcan, Texoloc, Panotla y Tepeticpac, municipio de Totolac.

Deportes Arrancó en Tlaxcala el nacional de clubes de voleibol de sala, con participación de más de 100 equipos

La segunda jornada fue disputada ayer viernes con actividad desde las 9:00 hasta las 21:00 horas. Por parte de los equipos locales, en varonil, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) perdió en su debut ante Dragones Morelos con parciales de 25-20 y 25-18. También de Tlaxcala, Dragones sub-23 varonil sucumbió ante Buhos LB de Quintana Roo por marcador de 25-18, 20-25 y 8-15. Ambos juegos fueron disputados en el gimnasio de la máxima casa de estudios de la entidad.

En Panotla, en la apertura, Buhos Tlx venció a Alux Bine de Puebla con parciales de 25-15 y 25-20. Mientras que, en Texoloc, Club Spartans de esta entidad superó a Lobos BUAP por 25-10 y 25-17. En esa misma sede, Dragones MCI de Tlaxcala venció 25-21 y 25-19 a Ángeles de Puebla JM.

En Apizaco, Lobos TLX, femenil, cayó ante Universidad Cristóbal Colón de Veracruz con parciales de 25-12 y 25-17. Mientras que Zarpas EVZ venció a Lol Be 07 de Puebla, 25-23 y 25-19. En la misma ciudad rielera, Linces EVZ debutó con triunfo 12-25, 25-22 y 15-8 sobre lol Be May de Puebla, en uno de los juegos más emocionantes en lo que va del torneo.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Avanza el campeonato nacional de clubes, segunda división, de voleibol de sala en seis sedes tlaxcaltecas. Foto: Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Deportes Por temas de seguridad, partido de Coyotes contra Dorados será en Tijuana

En El Semillero de Yauquemehcan, la UATx en femenil, cayó ante Tresa B del Estado de México con marcador de 25-13 y 25-9. Por su parte, en el gimnasio del Colegio de Bachilleres 01 El Sabinal en la ciudad de Tlaxcala, Horus de esta entidad inició su participación en varonil al vencer 25-16 y 25-20 a Tec Salina Cruz de Oaxaca.

Al continuar la fase de grupos, Lobos Tlx superó a Diseize Va IMSS con parciales de 25-16 y 25-17 para meterse de lleno por su pase a los cuartos de final. Lobos Tlx repitió victoria en varonil al vencer a Armentum de Guanajuato, 23-25, 25-21 y 15-10 puntos.

En Panotla, Dragones sub-23 de Tlaxcala en varonil cayó ante Donkeys de la Ciudad de México, 25-12 y 25-7. En su segundo juego del día cayó ante Colmillos de la UNAM, 25-21 y 25-16.

Avanza el campeonato nacional de clubes, segunda división, de voleibol de sala en seis sedes tlaxcaltecas. Foto: Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Deportes Nueva infraestructura deportiva de Tlaxcala dará resultados en dos años, considera funcionario de la Conade

En Tepehitec, Horus en varonil venció a Búfalos del Instituto Politécnico Nacional, 18-25, 25-19 y 15-13, en cerrado duelo. Por su parte, en Texoloc, Dragones MCI derrotó a Jade de la Ciudad de México, 25-16 y 25-19. Buhos Tlx cayó ante Club Lobos del IPN, 25-17, 18-25 y 13-15.

En Apizaco, en femenil, Buhos Tlx sucumbió ante Amor y Paz de Veracruz, 25-11 y 25-10. En una segunda aparición el equipo de esta entidad perdió este viernes ante Fénix Coyoacán de la Cdmx, 25-15 y 25-10.

En la ciudad rielera, Venus de Tlaxcala perdió ante Panteras de la Cdmx, 25-13 y 25-19. En un segundo juego, cayó el conjunto local ante Tresa C del Estado de México, 25-8 y 25-16. Por su parte, en femenil, Lobos Tlx venció a Atenea Sub-23 del IPN, 25-20 y 25-15. Zarpas EVZ cayó en femenil ante Xalapa VIP Juvenil M, 25-10 y 25-15.

Lobos Tlx en un segundo juego el viernes perdió ante Leonas de la UNAM con parciales de 25-15 y 25-14. Linces EVZ superó en femenil a Búfalos del IPN, 25-23 y 25-23 en cerrado duelo. En El Semillero de Yauhquemehcan, UATx perdió ante Deportivo Gols Ac de Jalisco, 25-15 y 25-16.

Avanza el campeonato nacional de clubes, segunda división, de voleibol de sala en seis sedes tlaxcaltecas. Foto: Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Deportes Tendrá Tlaxcala dos eventos deportivos de calibre nacional y mundial, en septiembre y octubre

Horus cayó ante AV Escorcia de Coahuila, 25-11 y 25-12, mientras que la UATx en un segundo juego femenil, perdió ante Xalapa VIP, 25-15 y 25-16. En el Cobat 01 El Sabinal, Club Spartans de Tlaxcala fue derrotado por Aztecas de Chiapas, 25-23 y 25-20.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

ACTIVIDAD SABATINA

Hoy sábado continúa el nacional con partidos de grupos e inicio de los 16vos de final, a partir de las 8:00 hasta 21:00 horas, en el gimnasio de la UATx, Bicentenario de Panotla, Tepeticpac, Texoloc, Emilio Sánchez Piedras de Apizaco y El Semillero de Yauquemehcan.

SEDES

Los partidos los celebran hasta mañana domingo en Tlaxcala capital, Apizaco, Yauhquemehcan, Texoloc, Panotla y Tepeticpac, municipio de Totolac.