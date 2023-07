Male demostró el vigor tlaxcalteca en "Survivor México 2023"

Magdalena Álvarez Sánchez puso en lo alto el nombre de Tlaxcala y la fortaleza ganada al recorrer por varios años los cerros blancos de Los Reyes Quiahuixtlán, Totolac, lo que le valió para mantenerse en "Survivor México 2023".

En las cinco semanas que formó parte de ese reality, la tlaxcalteca de 36 años de edad demostró que no se necesita tener una amplia preparación deportiva para poder ser un rival digno a vencer, pues ella llegó hasta ahí por las habilidades que desarrolló en su vida diaria.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala la exparticipante de ese programa de Azteca Uno y exintegrante de la tribu de Los Elegidos, explicó que no practica ningún deporte y que lo más parecido a una actividad de ese tipo son caminatas que constantemente hace por veredas de los cerros de Quiahuixtlán.

Magdalena Álvarez Sánchez visitó El Sol de Tlaxcala. | César Rodríguez

“Pero sí soy una persona muy activa y considero que tengo una fuerza innata porque nunca me preparé para la competencia, no hubo tiempo de eso, las cosas se dieron como se tenían que dar”, comentó.

Por eso consideró que lo que le permitió ser una fuerte competidora son las condiciones del suelo donde vive, en Totolac, y mencionó que su característica más fuerte es la resistencia, algo que es básico e indispensable en los juegos de Survivor.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

“Estar en Survivor fue un sueño porque yo he sido fan de ese programa de la primera a la tercera temporada y siempre quise ir. Yo no soy una deportista pero para mí eso nunca fue limitante”, expresó.

Y al contar que su salida del programa fue un problema médico y no por un embarazo como fue especulado, aseveró que el tiempo que estuvo ahí significó una de las experiencias más bonitas que ha vivido, pero también de las más difíciles que desde luego le dejó enseñanzas para toda la vida, como saber valorar a su familia, su casa y la comida.

Sé que los sueños se cumplen, no importa la edad y no importa si eres madre, lo más importante es creer en ellos y estar seguro de que se pueden cumplir”, expresó.

NO SE LO ESPERABA

Aunque ansiaba ser parte de Survivor, Male no esperaba que realmente sería seleccionada como para la competencia.

“ Cuando me enteré que estaban haciendo el casting grabé un video trepando un árbol que está en mi casa, en Totolac, también mientras recogía piedras y cómo hacía una fogata y envié ese clip. Días después me llamaron para hacer un casting presencial en la Ciudad de México y ese día me vieron los de producción. El uno de mayo fui llamada para ser sometida a las pruebas físicas ”, contó.

Magda fue unas de las cerca de 50 personas convocadas al casting, y una de las 10 elegidas para formar parte del reality que todavía se lleva a cabo en una playa de República Dominicana, eso después de pasar por distintos filtros.

Y aunque solo compitió durante cinco semanas pues el 22 de junio tuvo que abandonar la competencia para atender una urgencia médica, sabe que en algún momento tendrá la oportunidad de regresar a la competencia.

LAS PRUEBAS DE FUERZA Y RESISTENCIA

Magda platicó que competir en Survivor realmente no es nada fácil y a pesar de que se trata de un programa de televisión, indicó que realmente enfrentan juegos que implican mucha fuerza y resistencia.

“Las pruebas de fuerza realmente sí son difíciles, demandantes y desgastantes, en ellas se debe dar un 200 % para ganar y tiene que ser así porque se juega por comida y si se pierde no comemos”, detalló.

Comentó que las cosas se tornan más complejas porque realmente no hay un descanso como tal al tener que dormir en camas improvisadas y prácticamente a la intemperie, con el poco alimento que tienen cuando ganan o el que logran cazar y recolectar.

“Cuando llega el momento en el que el cuerpo se ha agotado físicamente lo único que resta es animarse al pensar en la familia, en mi caso en mis hijos y en mi esposo, porque yo estaba ahí por ellos y eso es lo que nos hace resistir”, finalizó.

LLEGAR A LA NADA

La contadora de profesión contó a este Diario lo complicado que fue sobrevivir en un lugar donde lo único que hay es arena y mar, lejos de la familia y sin comunicación, muy diferente a su lugar de origen.

Pero mencionó lo importante que fue su participación, pues contó que fue una pieza clave al momento de recolectar palmas, palos y demás materiales que le permitieran a su equipo hacer un refugio para guarecerse.

Indicó que al tener que competir por comida no tienen garantizada una dieta balanceada, pues cuando pierden están obligados a comer lo que la naturaleza les ofrece: mango, coco, sardina o cangrejo.

En el reality Male fue conocida como “Mamá Male”, porque además de que tiene tres hijos, durante su estancia fue la encargada de preparar los alimentos que cazaban, como las sardinas y los cangrejos.

Magdalena Álvarez, exparticipante de en "Survivor México 2023"

Las pruebas de fuerza realmente sí son difíciles, demandantes y desgastantes, en ellas se debe dar un 200 por ciento para ganar”