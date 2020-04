Malenny Lima Lima avanza en taekwondo

A los cuatro años de edad, Malenny Lima Lima descubrió su admiración por el taekwondo, un deporte de contacto que la ha convertido en una niña disciplinada y con mayor autoestima.

Han pasado ocho años desde que Malenny comenzó a practicar este arte marcial, tiempo en el que ha conseguido un progreso destacado, pues a su corta edad ha tenido la oportunidad de asistir a competencias regionales y nacionales.

Tal ha sido su desempeño que actualmente porta la cinta rojinegra y es segundo poom, que es un grado avanzado para su edad.

“A mis 12 años de edad no puedo obtener la cinta negra, me falta tener más edad en este deporte”, indicó la joven deportista.

Fue apenas en diciembre del año pasado, que Malenny obtuvo la cinta rojinegra en una ceremonia anual que organiza el instituto BekTusan, por lo que este grado implica mayor responsabilidad y competencia, pues ahora entrena con otras técnicas y movimientos.

La deportista se especializa en la modalidad de combate, aunque también entrena formas.

Para ella, el taekwondo es muy especial porque la ha convertido en mejor persona, además de que aprende técnicas de pateo, golpes y estrategias para competir.

Indicó que al igual que otras artes marciales, el taekwondo inculca valores y constituye personas más humanas con el prójimo.

No obstante, mencionó que no todo ha sido grato, pues cuando inició a practicar este deporte recibió comentarios negativos de sus compañeros de escuela, como que el taekwondo no era un deporte para niñas. Además, ha sufrido lesiones, como lesiones en la rodilla, brazos y la nariz, pero no han sido motivo para dejar de practicar.

COMPETENCIA PENDIENTE

Previo a la suspensión de actividades, Malenny Lima se preparaba para asistir al evento nacional de Juegos Escolares, lugar que ganó al quedar en primer lugar en su categoría.

META

Malenny Lima tiene el objetivo de integrar la selección estatal de taekwondo para representar a Tlaxcala a nivel nacional.

38 torneos disputados registra Malenny Lima en su trayectoria

