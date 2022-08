Conoce a Citlalli Ramírez, la bombera que da imagen a la playera del Maratón de CDMX

Mexicana contemporánea, integrante desde hace XV años del Heroico Cuerpo de Bomberos y madre de tres hijos, la atleta Citlalli Ramírez es la imagen que representa la playera del Maratón de la Ciudad de México, en su edición 39, mismo que se correrá mañana 28 de agosto.

Será la tercera ocasión que Citlalli Ramírez participará en esta exigente prueba para orgullo de su familia, de la institución a la que pertenece y para el pueblo mexicano.

“Estoy orgullosa de que por primera vez una institución como el Heroico Cuerpo de Bomberos vaya a representar la playera oficial del Maratón de la Ciudad de México, en estos 42 kilómetros 195 metros”, afirmó para ESTO.

Actualmente ella es punta de lanza de diversas actividades, aunque su liderazgo inició a temprana edad. Su padre Arturo Ramírez Carreón, de profesión bombero y su madre (fallecida) tuvieron mucho que ver en ello. Su hermana mayor Nallely, así como su esposo Eduardo Cárdenas García, también son vulcanos de profesión.

Citlalli Ramírez correrá el Maratón de la CDMX. Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

“Crecí escuchando las experiencias y las anécdotas de mi padre que fue bombero y ahí se retiró. Estudié para técnico en contabilidad pero cuando mi madre falleció y dejó a mis dos hermanos muy pequeños decidí entrar al Heroico Cuerpo de Bomberos para apoyar a la economía familiar. Fue en 2006, la intención era seguir estudiando pero más adelante, decidí hacer carrera dentro de la institución”.

Formó parte de la primera generación femenil del Heroico Cuerpo de Bomberos. En torno a cómo se aceptó la inclusión del género femenino en ese ambiente hasta entonces totalmente masculino refirió: “Fue un cambio absoluto para todos, pues los compañeros estaban acostumbrados a que el bombero era únicamente hombre y a que una mujer no podía desarrollarse en el área operativa (apagando incendios). Cambiar ese chip fue muy difícil, hasta la fecha continuamos trabajando día a día y demostrando que tal vez la fuerza no es igual pero si las capacidades para sacar adelante las emergencias”.

“En estos años ha cambiado la mentalidad aunque seguimos luchando para ganarnos un lugar en base a los hechos. En la actualidad somos más de 350 mujeres en el Heroico Cuerpo de Bomberos, todas super activas y hemos dejado algo que demuestra que todo podemos realizarlo”, dijo Citlalli, que además de Nallely tiene como hermanos a Xochitl, Araceli y Arturo.

Citlalli Ramírez es bombera y deportista. Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

Aún recuerda con satisfacción el primer servicio en el que tomó parte: “Fue un incendio forestal en la alcaldía Tláhuac, por mi inexperiencia fue difícil manejar la línea de la manguera y me caí varias veces”.

Al paso de los años se ha ido capacitando: “Soy instructora; tengo capacitación en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas; extracción vehicular; y manejo de incendios forestales”, explicó.

Además, reconoció que lo más difícil que ha enfrentado hasta ahora ha sido: “El sismo de 2017 en la Ciudad de México. Nos marcó a todas las generaciones de los bomberos al ver tantas tragedias”.

En el desempeño de su trabajo no ha estado exenta de sufrir quemaduras: “Sólo he tenido un accidente que se cataloga importante. Fue en un incendio forestal, las brasas ingresaron al interior de mi equipo de protección y sufrí quemaduras de segundo grado en la espalda que me dejaron marcas. Por lo demás han sido golpes cuando te caen encima estructuras, aunque por fortuna contamos con el casco que nos da mucha seguridad”.

Su meta a futuro es continuar creciendo en ese ámbito que tantas satisfacciones le ha dado: “Quiero seguir capacitándome y capacitando compañeros; deseo obtener el título que una mujer aún no ha conseguido dentro del Heroico Cuerpo de Bomberos como Jefa de Estación, Jefa de Área, Jefa de Unidad, Jefa Departamental, pues por ahora existe el proyecto pero aún no se ha dado”.

Citlalli Ramírez forma parte del Heroico Cuerpo de Bomberos. Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

Metas deportivas inmediatas

El deporte forma parte de la vida de esta joven mujer Citlalli Ramírez Vargas, quien relató para El Diario de los Deportistas cómo se involucró en el deporte de alto rendimiento, que ahora la tiene siendo la imagen de la playera del Maratón de la Ciudad de México a realizarse este 2022.

“En 2019 recibimos la invitación para participar en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos que marcaron una pauta para mí dentro del deporte de la institución a la que pertenezco. Cuando llegó la pandemia se cancelaron las competencias pero utilice ese tiempo para prepararme mejor, entrené muy fuerte porque además soy campeona en carrera vertical donde tengo el récord femenil a nivel nacional y de latinoamérica en la categoría de bomberos y he corrido el Medio Maratón y el Maratón”.

Sus metas deportivas son las siguientes: “Bajar el tiempo en el que corro el maratón. Actualmente es de 3 horas con 40 minutos, luego quiero competir en el Mundial de Policías y Bomberos en octubre y en las Olimpiadas de Canadá de 2023”.

Citlalli Ramírez, bombera y corredora. Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

Su esposo Eduardo Cárdenas García, también de profesión bombero, practica deporte junto con ella y sus hijos, en especial toda la familia realiza montañismo: “Los ascensos a las montañas son nuestros momentos recreativos, nos encantan las áreas naturales y mis tres hijos lo disfrutan mucho, además ya compiten conmigo en las carreras verticales pues los hemos ido involucrando”.

Relató cómo es su entrenamiento: “Me levanto muy temprano, mucho antes de que mis hijos despierten, hago 1 hora 30 minutos de carrera y por las tarde, dos horas de fuerza, ya se crossfit o pesas y los fines de semana tomó parte en carreras. Me duermo muy tarde, pero todo vale la pena”, finalizó.

