Mbappé no entraba en nuestros planes: Coyotes F.C.

El pasado jueves PSG Community informó que el equipo francés y el Real Madrid acordaron fichar a Kylian Mbappé Lottin por 250 millones de pesos.

Esa información confirmaba que el futbolista francés no llegaría a coyotes de Tlaxcala Futbol Club.

La respuesta de la jauría tlaxcalteca fue que no estaba interesados en contratar al nominado al Balón de Oro 2023.



No entraba en nuestros planes, escribió la onceava de Tlaxcala para subirse al tren del meme.

Ayer, en Twitter la cuenta "Por qué es tendencia? posteó el contrato de Mbappé con Real Madrid y por lo tanto que no alinearía con Tlaxcala F.C.

"Día triste para el futbol", "No maliinformen, no está confirmado hasta que haya un comunicado oficial" y "Ya estaban muy justos los tiempos y en este club no nos podemos permitir el famoso 'tiempo de adaptación”, fueron algunas de las interacciones con relación al máximo goleador de Qatar 2022.