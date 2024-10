“Me callaron la boca al recibirme muy bien”, dice la arquera Ana Paula Vázquez al disculparse con Tlaxcala

La arquera Ana Paula Vázquez reconoció que cometió un error al publicar un video en el que bromeó con sus padres de que Tlaxcala no existe, mención que se viralizó en redes sociales y le generó comentarios negativos a su persona.

La medallista olímpica de París 2024 señaló a El Sol de Tlaxcala que al llegar a la entidad para la Copa del Mundo le callaron la boca ante el tema incómodo, del que dijo fue una babosada, que no debió ocurrir.

La deportista del estado de Coahuila, territorio al que en el año 1534 arribaron tlaxcaltecas para participar en la fundación de Saltillo, refirió que cuando uno se equivoca hay que retractarse. “No sabía cómo hacerlo, darle más vueltas al asunto o no, tal vez no merece una explicación, pero sí una disculpa”.

Ana Paula enfatizó que sabía que el estar en Tlaxcala iba a generar carrilla o que no cayera bien con toda razón, "pero la mejor manera de enmendar un error no es nada más pidiendo perdón, sino haciendo algo y la razón por la que vine es para conocer a Tlaxcala."

La arquera comentó que desde que puso un pie en esta entidad me dio sentimiento, me callaron la boca como tal porque la gente me recibió muy bien, se me hace un nudo en la garganta, se me hace un nudo por el recibimiento de la gente que no lo merece, vine a conocer Tlaxcala, su gastronomía, la mejor manera de enmendar un error, la verdad de corazón discúlpenme, les quiero dar a conocer que sí me equivoqué, qué bruta, una disculpa

Ana Paula Vázquez lamentó que el video previo a los Juegos Olímpicos París 2024 fue una broma, que no pensó que fuera de tan mal gusto, “fue parte de mi responsabilidad ante la ignorancia de eso, de haberlo sabido ni siquiera me arrimaba a hacer eso, fue una broma de mal gusto, pero muchas veces las bromas salen mal y lo mejor es no meternos en esas cosas”.

A la pregunta de que en Tlaxcala hay gente que la quiere y respeta, la deportista respondió que “yo también los quiero y si no me quieren lo entiendo y de verdad les agradezco mucho”. Sostuvo que ahora hay que dar la vuelta a la página, porque “lo menos relevante soy yo y lo más relevante son nuestros compañeros arqueros que van a competir -Final Copa del Mundo Tlaxcala 2024-, hay que desearle a todos que vengan a la competencia, va a ser muy amena para todos, vengan a echarle porras, hay que hacer que ganen -mexicanos-; arquero más tribuna pueden ser un gran elemento contra el oponente, hay que demostrarles de qué está hecho México, quiénes somos, los invito a llenar estas gradas y que sean parte del equipo mexicano”.

-Ana Paula, ¿Tlaxcala existe?

-“Tlaxcala sí existe”.