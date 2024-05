Medalla de bronce en tiro deportivo da aliento a tlaxcaltecas, aunque carecen de instalaciones para entrenar

El bronce que obtuvo para Tlaxcala con Diego Leonardo Sánchez Escorcia, en tiro deportivo, representa mucho para el equipo de trabajo, por las semanas y el esfuerzo de desarrollarse de mejor forma en esta disciplina, señaló el entrenador Hugo Mendoza Guillén.

Deportes Medallista olímpico estuvo en Tlaxcala y señaló que es posible tener deportistas de alto nivel

Lee más:➡️Deportistas tlaxcaltecas, logran 26 preseas en Paranacionales

A su regreso de Guadalajara, Jalisco, donde celebraron esta competencia en los Juegos Nacionales Conade, el estratega, quien es docente en educación física, informó que el medallista es un joven de Calpulalpan, quien lleva a cabo sus entrenamientos en Apan, Hidalgo, al no tener la entidad un campo específico para este deporte.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Comentó que el tiro deportivo regresó a estos Juegos Nacionales en la edición 2022, año en el que lograron un séptimo lugar y en 2023, un bronce con Hugo Enrique Mendoza Acoltzi y en este 2024 se repite el bronce con Diego Leonardo Sánchez Escorcia.

Esta medalla nos sabe a mucho, porque no existen instalaciones de fosa olímpica en el estado de Tlaxcala, no tenemos un campo de tiro de fosa, por lo que nos vemos obligados a entrenar en Pachuca o en el estado de Puebla, no tenemos campo de tiro.





Deportes Cae la primera presea tlaxcalteca en Juegos Nacionales Conade 2024

Entérate: ➡️Tlaxcalteca se impone en nacional de karate; logró medalla de oro en Kumite

Comentó que el esfuerzo es de varios años, por lo que esa continuidad rinde frutos. Recordó que en 2023, Hugo fue bronce y Diego, cuarto lugar; ahora, Diego bronce y Hugo, quinto lugar, “son prácticamente los dos alumnos que tengo”.

Mendoza Guillén mencionó que a parte de no tener campo de tiro, el costo de escopeta no es nada económica y “tenemos el tema de compra de cartuchos y disco para la práctica; es un deporte poco común, pero Tlaxcala tiene características con jóvenes a quienes le agrada el tiro”.

Deportes Tlaxcaltecas “arañan” medalla en el tenis de los Juegos Nacionales Conade 2024

No dejes de leer: ➡️Resurge boxeo tlaxcalteca; asegura medalla en Juegos Conade 2023

Subrayó que la medalla de Diego Leonardo motivará a más alumnos, esperemos más, que los socios de clubes de tiro se sumen y nos ayuden a detectarlos para poder tener un semillero más amplio, que no sea una medalla.

EL CLIMA

Deportes Expectativas de triunfo para judo tlaxcalteca en la sede de Campeche de los Juegos Conade 2024

Sigue leyendo:➡️Medallistas tlaxcaltecas, jóvenes con liderazgo y orgullo para el estado: Marco Mena

Mendoza Guillén mencionó que el clima fue factor adverso para los dos tlaxcaltecas, ya que llegaron a competir a 38 grados con sensación térmica de 42 grados.

“Fueron cinco series de 25 discos para dar un total de 125 discos, de las cuales se tiraron tres series el primer día y dos series el segundo día, pero prácticamente tirando arriba de 35 grados. El primer día fue una serie a las 10 de la mañana, la segunda a las 12 del día y la tercera a las dos de la tarde; inminentemente hubo merma física en ambos competidores por las condiciones del calor muy extremas”.

Deportes Busca el tlaxcalteca Pedro Sánchez sobresalir en pruebas de pista y campo

Te recomendamos:➡️Alcanzan 9 deportes medalla por Tlaxcala

Ante esta situación, el entrenador mencionó que un tirador deportivo complementa su preparación con ejercitación a pie y sesiones de gimnasia, flexibilidad y reacción.

Hugo recordó que forma parte de una familia de varias generaciones, entrenada al tiro deportivo, “incursioné en el tiro por mi padre, si recuerdan en 2003 -2004 en la olimpiada infantil y juvenil dos chicos de Apizaco fueron subcampeones nacionales, pero desafortunadamente por no contar con instalaciones siempre es complejo”.

Francisco H. Reyes Las medallas

Mantente informado:➡️Suma delegación tlaxcalteca 10 medallas en Paralimpiada Nacional 2019

Refirió que su hijo Hugo Enrique es la cuarta generación de la familia que tiene gusto por el tiro, el papá de Diego también le gusta el tiro y trae esa descendencia, que nos permite mantenernos en el medallero.





Deportes Tendrá Monterrey Flash filial en Tlaxcala; Clubes Unidos tiende el puente de trabajo con el equipo regiomontano

No dejes de leer:➡️Da alivio a entrenador de tkd, medalla de alumno apizaquense

Enfatizó el estratega que en 2023 obtuvieron un bronce y “muchos dirían que fue una campanada, que es difícil se mantenga, pero un año después nos mantenemos con un bronce, íbamos por más, pero las condiciones ambientales nos afectaron”.

El entrenador mencionó que con este resultado queda el antecedente para seguir trabajando, “para que redoblemos esfuerzos, incursionar con más jóvenes, buscar señoritas porque también hay femenil, buscar más medallas y mejor lugar, dependerá de todos: de los chicos, del entrenador, del Instituto del Deporte de Tlaxcala, para impulsar y voltear al tiro como posible deporte fuerte en Tlaxcala”.