Miguel León Acoltzi, referente del atletismo tlaxcalteca; representó a México en tres mundiales

Miguel León Acoltzi construyó una carrera deportiva sobresaliente que lo llevó en los noventas a representar a México en campeonatos mundiales de medio maratón y carreras de montaña.

Deportes Cae la primera presea tlaxcalteca en Juegos Nacionales Conade 2024

Más detalles: ➡️Dana Medina Arellanos da el primer oro a Tlaxca

El deportista nació hace 51 años en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi y protagonizó capítulos atléticos, en los que destacan las batallas en las carreras pedestres con atletas como Alejandro Cuatepitzi (+), Moisés Beristáin, Rafael Muñoz y Francisco Bautista, entre otros.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Cuando su capacidad como corredor mermó fue cuando decidió bajar el ritmo de entrenamiento y dar prioridad a su carrera profesional como licenciado en educación física y especialista en terapia física, por lo que decidió trasladarse a San Luis Potosí por invitación de Germán Silva, otro histórico del atletismo nacional, ganador dos veces del maratón de Nueva York.

Hoy día, León Acoltzi combina su actividad como corredor con su profesión. El deportista señaló que el deporte es bueno, porque te ayuda a mantener unión con la familia, a la convivencia con personas y amigos, a mejorar toda la salud y dar bienestar, por eso lo seguimos practicando, es lo mejor.

Deportes Leonardo de Jesús gana bronce en mundial de Kobe, Japón

No dejes de leer: ➡️¡Orgullo tlaxcalteca! Escaramuzas del Rancho La Antigua van a campeonato nacional

Comentó que toda la base que generó mas joven, como atleta libre, “lo sembramos y venimos cosechando; a nuestra edad es menos el entrenamiento, pero no significa que lo dejemos”.

Informó que actualmente radica en San Luis Potosí donde trabaja como entrenador, “como atleta antes hacía a la semana hasta 150 kilómetros, ahora son 50 por salud, seguimos dando pelea en la categoría master”.

Recordó que se fue a San Luis Potosí cuando tenía entre 36 a 37 años de edad, “me dediqué a otra cosa y por terminar mi carrera en educación física y más adelante tomé la preparación de fisioterapia deportiva, seguí en ese tenor, me desempeño en ese tema, como entrenador y terapeuta”.

Deportes Tlaxcaltecas “arañan” medalla en el tenis de los Juegos Nacionales Conade 2024

Te recomendamos: ➡️Listo el tlaxcalteca Miguel Ángel Leal para Juegos Nacionales Conade; tiene 17 años y es múltiple campeón nacional

Miguel llegó al club de golf Campestre San Luis, donde lleva laborando 13 años, “cuando llegué trabajé con Germán Silva como entrenador del club La Loma de Golf, era uno de los mejores centros a nivel Latinoamérica, todavía existe, pero ha cambiado su rumbo, tenía pista de las mejores, se hacían competencias de nivel mundial, pista de la marca Mondo, después cambió”.

Señaló que ahí estuvo tres años, después por cuestiones personales decidió dejarlo y llegué al deporte municipal dos años, como coordinador de entrenadores, llevaba experiencia del trabajo que hice en el Instituto del Deporte de Tlaxcala.

Deportes Expectativas de triunfo para judo tlaxcalteca en la sede de Campeche de los Juegos Conade 2024

Sigue leyendo: ➡️Tlaxcala, campeón en la rama femenil de Olimpiada Federada

León Acoltzi mencionó que cuando entró al club Campestre, estuve ocho años como director de deportes, encargado de ver todas las actividades, desde alberca, gimnasio, clases de gimnasia, yoga, spinning, taekwondo y taichichuan, “solo no atendí directamente el golf; en mi periodo habían canchas de tenis y panel; a ese club agradezco que me abrió las puertas, tiene todas las actividades desde golf hasta natación, solo falta equitación, tiene de todo”.

Añadió que sigue su trabajo en el mismo club, ahora solo como entrenador de atletismo, “como coordinador de deportes trabajaba de siete de la mañana a las ocho de la noche, hubo ajustes de personal, entonces se dio la oportunidad de estar solo como entrenador. En el club entreno a gente que hace deporte con fines recreativos, lo hace por salud; la gente va a trotar de tres a cinco y ocho kilómetros, lo hacen por salud, por estilo de vida, son alrededor de 100 personas”.

Deportes Debuta Tlaxcala en la Liga Mexicana juvenil

Entérate: ➡️Tendrá Monterrey Flash filial en Tlaxcala; Clubes Unidos tiende el puente de trabajo con el equipo regiomontano

El tlaxcalteca mencionó que también tiene un grupo fuera del Campestre, bloque con el que entrena en el parque Tangamanga, “que está muy bien porque finalmente abre las puertas a las cinco de la mañana, tiene alumbrado, cuenta con ocho kilómetros, es un lugar cerrado y seguido, se puede el atleta desempeñar bastante bien”.

SUS RECUERDOS

Más información: ➡️Reconocen al chiautempense Abel Quechol como Atleta del Año 2023

Deportes Busca el tlaxcalteca Pedro Sánchez sobresalir en pruebas de pista y campo

Recordar es volver a vivir, comentó León Acoltzi, quien aseguró que tiene emociones por ir atrás y pensar en los grandes momentos que vivió en su natal Tlaxcala. “Ahora que vine a correr a Tlaxcala, aquí las carreras son fuertes, competitivas, todos corren, es emocionante porque las festividades de las comunidades, de los pueblos, son agradables, convives con las personas, y el reencuentro con los compañeros de entrenamiento, me da emoción recordar las carreras de medio maratón”.

Miguel, entre sus múltiples triunfos, fue el ganador de la primera edición de la carrera de la Jornada tlaxcalteca, en la que también se impuso en su segunda edición. “De ahí gané la carrera magisterial de 15 kilómetros ante los hermanos Cuatepitzi, Rafael Muñoz, Odilón Cuahutle y Juan Salvador González, quien estuvo corriendo mucho en Estados Unidos, ganando maratones, él me ayudó bastante”.

Deportes Juegos Nacionales Conade 2024: Recibe Jalisco al grueso de deportistas tlaxcaltecas

Más detalles: ➡️Medallista olímpico estuvo en Tlaxcala y señaló que es posible tener deportistas de alto nivel

Señaló que cuando comenzó a salir del estado, iba a Tijuana, Mérida y “así, se acuerda uno de todos ellos, hace dos años vine al maratón de Puebla y me encontré a todo mundo, hasta mi mismo exentrenador Luis Ordóñez. Cuando vengo de visita a Tlaxcala a ver a mis papás, voy a entrenar a Temezontla y la Malinche, son buenos recuerdos, que me motivan a seguir adelante; doy gracias al atletismo, que me dio fuerzas para correr y conocer muchos lugares fuera de México”.

SUS SALIDAS DEL PAÍS





Te puede interesar: ➡️Medalla de bronce en tiro deportivo da aliento a tlaxcaltecas, aunque carecen de instalaciones para entrenar

Espacio Ine Espacio Ine / El próximo viernes

Miguel León Acoltzi participó en dos campeonatos de carreras de montaña: en 2005 lo hizo en Nueva Zelanda donde se colocó en la posición 22 y año siguiente, fue campeón nacional de carreras de montaña, lo que le dio su pase al mundial de fui Estambul, Turquía donde cerró en el lugar 22. “Cuando uno sale de México pretende ocupar el podio, pero las condiciones ya no estaban al 100 por ciento, iba a eventos selectivos y cuando ganaba me tocaba representar a México, también fui a Palermo, Italia al primer campeonato mundial de medio maratón, donde me tocó correr con el keniano Paul Tergat, atleta maratonista que registró dos horas con cinco minutos, los recuerdos de esos tiempos, me dejan emocionado volver a revivirlos”.