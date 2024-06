Milorodov pide disciplina para triunfar; el entrenador ruso colaboró para par de medallas de plata en Nacionales Conade

El entrenador ruso Alexander Milorodov formó parte del equipo técnico de la gimnasia de trampolín de Tlaxcala, que colaboró en Guadalajara, Jalisco para la obtención de dos medallas de plata, en los Nacionales Conade 2024.

El estratega señaló la importancia de cumplir los procesos formativos para ser competitivos en eventos oficiales. Destacó que la disciplina y dedicación del deportista es la base para aspirar a ser campeón, ya que los mejores no se hacen de la noche a la mañana, por lo que se tiene que trabajar constantemente para crecer.

Lo primero es la disciplina, cumplir con horario de entrenamiento, no faltar, refirió. Cuestionó que el sistema de educación no esté vinculado al deporte, ya que no hay apoyo de las escuelas al cargar al alumno con tareas, que lo llevan a no acudir a su preparación y perder continuidad.

También enfatizó que para sobresalir el atleta debe tener talento y ganas, porque si no hay ganas, el talento se pudre.

Resaltó que dos horas diarias de entrenamiento son suficientes para tener progreso en la gimnasia de trampolín, “falso que deben ser ocho diarias y aparte estudiar, con dos horas es suficiente, bien completas”.

El ruso comentó que esta contento en Tlaxcala, entidad que bajó resultados en comparación a hace 15 años cuando llegó al estado. Mencionó que durante la pandemia viajó a su país para ver a su mamá, quien estaba mal de salud y a la postre falleció. Su ausencia en Tlaxcala fue durante dos años y ahora está incorporado de lleno al trabajo formativo del deporte de la gimnasia de trampolín.

Milorodov está al frente del centro de desarrollo en Santa Ana Chiautempan, donde recibe a niñas y niños, a partir de los seis años de edad. Refirió que no es adecuado entrenar a menores de edad de tres a cinco años.





Doy clases en Santa Ana, en el Espi, en el auditorio de gimnasia, lo hago tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 horas.

APOYO A OTROS CENTROS

Alexander como entrenador del Instituto del Deporte de Tlaxcala apoya los centros de Totolac y Apizaco, un día a la semana en cada uno.