Moisés Beristáin es una leyenda incansable

Moisés Beristáin Gutiérrez, de los más grandes corredores de Tlaxcala, leyenda viviente, ganador del Premio Nacional del Deporte, continúa en el atletismo con el objetivo de mantenerse bien de salud. A tres meses de que cumpla 60 años de edad, el capitalino logró recientemente el séptimo lugar de 30 corredores ciegos, en el medio maratón de la Ciudad de México 2022.

Comentó que ahora trata de mantenerse por salud pues explicó que “anuncié mi retiro el año pasado en el maratón de la Ciudad de México; ahora hay que cuidar la salud y promover el deporte en master, veteranos y libre, que se den cuenta que aquí no hay limitaciones físicas”.

El también licenciado en Educación Especial lamentó la dislocación de uno de sus hombros el año pasado al caer en una prueba, en ese incidente su guía lo jaló para sufrir la lesión. Dijo que continúa en recuperación, ya que no tiene sensibilidad en el dedo índice y presenta dolor al levantar los brazos.

Beristáin Gutiérrez aseveró que se ha dado a la tarea de ayudar en otras actividades, como la enseñanza a una mujer convencional del sistema Braille. “Busco transmitir este conocimiento a personas ciegas, que quieran adentrarse en la escritura y lectura”.

Subrayó que no se ha desprendido del atletismo, por lo que tiene un equipo de corredores que ejercita de forma recreativa. “Es gente que lo hace por salud, porque le agrada el ambiente del atletismo, además se inspira en uno; lo empezaron a hacer por salud, para combatir el exceso de peso y ahora está tan involucrada, que corre eventos”, enfatizó.





Añadió que esas personas, antes mostraban apatía para el deporte y “de no querer participar y ahora la buscan; es sano, porque lo transmites a sus hijos, lo inculcan, viene una cadena de padre, hijo y nieto; es bonito ser un auxiliar para quienes inician por salud y terminan por ser competidores”.

Recordó sus hazañas nacionales e internacionales, como las tres medallas –oro, plata y bronce- en Sidney 2000. Pero conforme han pasado los años, comentó que le es más difícil ser independiente, “es lo que más me duele, nunca me gustó depender de nadie e incluso del guía, pero ahora sin él no puedo correr”.





Moisés Beristáin Gutiérrez ha sido reconocido por diferentes organismos en el estado y a nivel nacional. Por su valioso aporte al deporte tlaxcalteca, lleva su nombre el gimnasio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la capital del país.

SU HISTORIAL

Fue un atleta convencional, que veía sin problemas y, en ese estado, logró brillar en el atletismo estatal en los 90´s. Una enfermedad congénita le quitó la vista, por lo que por su amor al deporte decidió no claudicar para introducirse en el deporte adaptado.

Conocido como un guerrero tlaxcalteca, por su espíritu de lucha en las competencias, Beristáin Gutiérrez comenzó a sobresalir en pruebas del deporte adaptado, para ganarse la selección nacional.

El deportista representó a México en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000 y Atenas 2004, en los primeros impuso el record mundial en los 10 mil metros, categoría T-12, además se adjudicó la medalla de plata en los cinco mil metros planos y bronce en la prueba de maratón.

Sumó múltiples triunfos como en 2005, el primer lugar en el mundial para ciegos en Brasil, donde se impuso en los 10 mil y cinco mil metros; posteriormente ganó el Mundial de Maratón para ciegos y débiles visuales de Japón, en la categoría T-12. Antes, en 2002, fue segundo lugar en los cinco mil metros y tercero en maratón del Campeonato Mundial de Atletismo IPC, en Francia 2002.

En 2006, fue ganador del Maratón Internacional de Kasumiagura, Japón y se adjudicó el oro en el maratón del Campeonato Mundial IPC de Holanda.

En 2006, como representante en la modalidad de ciegos y débiles visuales, recibió el Premio Nacional del Deporte. Este galardón, el más importante del país, lo recibió con la golfista Lorena Ochoa, el beisbolista Vinicio Castilla, el seleccionado nacional de canotaje José Everardo Cristóbal Quirino, y el entrenador Reinaldo Salazar.

MÁS LOGROS

Destacó en el Maratón de Nueva York, Estados Unidos de América, en 1990 y fue Premio Estatal del Deporte en 1998, además de deportista del Siglo XX en 2000.





