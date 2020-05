Nido Aguila Tlaxcala, impulsa el futbol

Nido Aguila Tlaxcala trabaja en línea con sus alumnos, quienes reciben el apoyo de entrenadores de esta institución deportiva desde la Ciudad de México y la sede de esta entidad en San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Deportes Entrenan veteranos en carreteras de Tlaxcala

Su directora, Norma Luna, señaló que no arriesgarán a ninguno de sus integrantes por lo que esperarán a que transcurra la contingencia sanitaria y sean las autoridades las que den luz verde para reactivarse.

Nido Águila Tlaxcala no arriesga por lo que en la contingencia trabaja en línea con sus alumnos/Archivo Francisco H. REYES

Comentó que cumplen con un protocolo para mantenerlos activos.

Deportes Posponen actividades deportivas

Sostuvo que no tienen fecha de regreso, “el club es cuidadoso por lo que no exponemos a nadie, cerramos la escuela el 15 de marzo y ahora no tenemos fecha de regreso, que nos urja”.

Dijo que con sorpresa vieron que en Tlaxcala hay buena respuesta a las clases en línea, a pesar de fallas de Internet.

“Hemos estado con las sesiones virtuales, dos a la semana por categoría, se conectan con su entrenador, quien trabajan en cuestiones teóricas y prácticas”.

Nido Águila Tlaxcala no arriesga por lo que en la contingencia trabaja en línea con sus alumnos/Archivo Francisco H. REYES

Destacó que han lanzado retos, uno el 20-20, que consiste en hacer 20 ejercicios.

“Estamos trabajando con todos los entrenadores como Guillermo Naranjo, el metodólogo de las escuelas y otros, quienes graban videos con todos los ejercicios que deben hacer en este reto”.

Añadió que para categorías menores tienen dibujos, que envían en línea para que coloreen.

Incierto futuro de Coyotes



Los detalles en ➡ https://t.co/RBEGcpj5cz #Deportes #Tlaxcala pic.twitter.com/VMVpkmanpQ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 29, 2020

Deportes Fernando Arroyo busca refrendar récord

“Miguel Herrera, entrenador de nuestro principal equipo, nos ha ayudado mucho en la parte motivacional, graba videos para todos los niños del nido”, enfatizó Norma Luna, quien reconoció el apoyo de la psicóloga del club, quien los lunes presenta cápsulas a través de la computadora.

“Hay muchas personas que de verdad les da pena decir que entran en pánico, en estrés, que no saben manejar esta parte; ella nos ayuda mucho para entender lo que es normal y controlar los miedos”.

Señaló que el personal de Nido Águila Tlaxcala se rota de tres a cuatro personas, “no vamos a arriesgar a todo el personal, para nosotros es muy importante que esté bien, todos reciben sus sueldos, a todos los hemos apoyado en cuestión económica, así nos tocó y vamos a aguantar”.

Nido Águila Tlaxcala entrena a niños y jóvenes de cuatro a 18 años de edad

No dejes de leer:

Deportes Sigue congelado el deporte en la capital

Deportes Proyecta futbol talento de Ramsés Molina Suárez