No suspende el beisbol del sur

La liga de beisbol Zacatelco no interrumpió su actividad dominical a pesar del llamado que realizaron instancias de salud mundial y los gobiernos federal, estatal y local.

En el campo de beisbol de Xilotzingo se enfrentaron este domingo los equipos Boston Papalotla y Felinos, que conforman la segunda categoría de este organismo regional, proyectado desde el municipio del zacate.

Integrantes del equipo Boston señalaron que su deporte mayormente no tiene un contacto directo y cercano entre jugadores, por lo que en ese sentido no es generador potencial de contagios.

Aunque aceptaron, que para no estar fuera de la normatividad marcada por salud mundial y nacional, deben suspender la jornada próxima al aumentar el aislamiento de las personas como medida preventiva.

El duelo fue escenificado con poca afición, no más de 50 personas.

Boston marcha con un récord de cuatro ganados y seis perdidos.

Uno de los beisbolistas refirió que su preocupación no es exclusiva de jugar o no, "más bien es sobre mi trabajo porque soy un obrero que tiene miedo a que me manden a mi casa sin goce de sueldo, entonces de qué va a vivir mi familia".

Este martes tendrá la liga de beisbol de Zacatelco la junta previa con los 70 delegados de equipo para decidir si continúan con el torneo o suspenden.

