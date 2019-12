Omar Gastélum, nuevo mánager de los Diablos Rojos

En víspera de celebrar sus ochenta años en la Liga Mexicana de Beisbol, los Diablos Rojos del México piensan en obtener su título 17 y pare ello, la directiva de la novena capitalina designó a Sergio Omar Gastélum como su nuevo estratega en sustitución del “Flamingo” Víctor Bojórquez.

A la presentación asistieron los presidentes Othón Díaz y Miguel Ojeda, el director deportivo Francisco Minjarez y el nuevo timonel Sergio Omar que volverá a lucir el número 40 en su espalda.

Hace un año, Gastélum tomó las riendas de los Guerreros de Oaxaca y los llevó hasta la final de la LMB en el segundo torneo del 2018, y cayeron ante los Sultanes de Monterrey.

En la campaña del 2019 los llevó a los playoffs al terminar en el segundo puesto detrás de los escarlatas, pero fueron eliminados por los Leones de Yucatán, que serían los campeones de la división sur. En el invierno ha tenido dos grandes campañas con los Yaquis de Obreg+on y actualmente se encuentra peleando el liderato de la segunda mitad en el Pacífico.

“Es una gran responsabilidad, era un sueño que se hace realidad. Diablos me dio la oportunidad de convertirme en manager después de retirarme y ahora estoy al frente de ellos”, mencionó el “Güero” Gastélum, quien curiosamente inició su carrera con los Tigres de México (Cancún) y protagonizó varias finales entre las dos novenas capitalinas.

Aún no están definido los coaches que tendrán los escarlatas, como tampoco los refuerzos extranjeros que serán la mayor parte lanzadores.

Foto Luis Garduño | ESTO

Miguel Ojeda, quien fuera el manager de los escarlatas en el títulodel 2014, habló de lo difícil que fue decirle a Víctor Bojórquez que ya no sería más el dirigente capitalino. “Fue complicado, pero el equipo ya no lucía motivado, no jugaba con garra. Había que hacer un cambio y obtuvimos a Sergio Omar”, comentó el famoso “Negro de Guaymas”.

La directiva escarlata se prepara para festejar su 80 aniversario y por ello se reunirá con el gobierno de la Ciudad de México, con la intención de trabajar juntos para el festejo.