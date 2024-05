Pandemia golpeó al futbol femenil estatal; cerraron ligas y hay menos jugadoras

La pandemia golpeó al futbol femenil tlaxcalteca, al provocar la disminución de ligas y de jugadoras de esta disciplina. Azucena Aquiahuatl López, fundadora hace 25 años de las Centellas, sostuvo que algunos organismos cerraron y es una realidad que entristece, porque es menor la práctica del deporte en el estado.

La también entrenadora y defensa central en cancha, mencionó que el futbol femenil no es muy apoyado en Tlaxcala, y con el Sars-Cov-2 bajo demasiado. “Muchas ligas cerraron, ya no hubo muchos torneos y como resultados somos menos jugadoras”.

Aquiahuatl López refirió que la pandemia arrasó con el deporte, el que perdió continuidad y muchas deportistas no lograron reactivarse no solo en el futbol, sino en otras disciplinas. Muchas jugadoras las invité a participar, pero me dijeron que no, han sido muchas bajas.

La deportista comentó que actualmente Centellas la dirige con apoyo de su hija Azucena Jiménez. Este domingo enfrentaron en un partido amistoso en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Blas Charro Carvajal al combinado de Tianguismanalco, Puebla, al que vencieron con un marcador holgado.

La entrenadora de Centellas subrayó que jugar al futbol les permite tener convivencia y les lleva a conocerse como gente, jugadoras y mujeres, eso nos ayuda mucho, venimos participando en la liga San Martín Texmelucan alto rendimiento, en futbol soccer

Añadió que existe la iniciativa de las futbolistas que integran su club de jugar las m modalidades siete y rápido, “pero por las condiciones climatológicas adversas, por ahora no es probable; esto es fatal, hay mucho calor, por eso tratamos de poner los partidos a las ocho o 10 de la mañana para que no nos deshidratemos y se tenga un poco más de rendimiento, aunque con peso del calor no se puede mucho”.

Azucena refirió que nunca había jugado con altas temperaturas en Tlaxcala, las que alcanzan los 34 grados, “he recibido comentarios de nuestras jugadoras, que tienen afectaciones físicas, por eso tratamos de cuidarlas, hidratarlas, hay tiempos de descanso para ello”.