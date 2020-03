Posponen la Copa América Raza Gol, en Colombia

El equipo Clubes Unidos fue notificado de la posposición para julio próximo de la Copa América Raza Gol en Colombia, evento al que tiene planeado asistiron una delegación compuesta por 45 niños y jóvenes.

La justa cambió de fecha por el problema de salud mundial.

El entrenador Mario González Cruz informó que el país sudamericano tiene cerrados sus accesos, por lo que el aeropuerto de Bogotá no recibe a extranjeros como medida preventiva para evitar la proliferación del Covid-19.

La pospusieron del 3 al 7 de abril será para el 3 al 7 de julio, informó el estratega, quien también dejó en el aire si la justa se lleva a cabo en esa fecha a la espera de cómo evoluciona la pandemia y si los gobiernos de México y Colombia les permiten viajar y competir.

Señaló que los boletos de avión no los han comprado, pero ante la incertidumbre corren el riesgo de que aumenten, ya que inicialmente los encontraron como viaje redondo en cuatro mil 500 pesos y pudieran llegar hasta los 10 mil pesos, en próximas fechas.

Sostuvo que está en espera de una plática con representantes del Instituto del Deporte de Tlaxcala para saber si cuentan con su apoyo económico, por lo que de concretarse les ayudará para cubrir gastos de traslado aéreo.

“Por ahora no vamos a pagar nada, agotaremos hasta el último momento, se veía venir esta situación por eso decidimos esperar para pagar porque las aerolíneas no hacen devoluciones se hubiera quedado perdido ese dinero”, dijo.

Informó que la propuesta es jugar la Copa América Raza Gol en Tolima, Colombia con los equipos de las categorías sub 15, sub 12-13 y sub 17.

El equipo Clubes Unidos cerró sus entrenamientos el viernes pasado en el estadio Santa Cruz IMSS, inmueble que permanece cerrado hasta nuevo aviso.

El entrenador señaló que ha sostenido diálogo con los padres de jugadores y acordaron que por el momento entrenen en sus casas.

Tenemos pensado mantener los entrenamientos en lugares abiertos, trabajo físico en zonas no concurridas, depende de cómo se vayan dando las cosas en Tlaxcala, es posible en las faldas de la Malinche, refirió.

CANCELA

Clubes Unidos canceló sus juegos de la copa estatal Scotiabank infantil y ante Hidalgo.

