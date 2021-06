Prepara Israel Rodríguez primera defensa

Israel Rodríguez Picazo planea hacer su primera defensa como campeón “super gallo” de la Federación Mundial de Boxeo. El pugilista informó a este Diario que su manager Ignacio Beristáin trabaja en concertar el combate entre julio o agosto próximos.

El originario de Zacatelco, el 10 de abril pasado, se proclamó campeón de la FMB al derrotar por nocaut técnico en el décimo round en Tijuana, Baja California a Héctor García Dolores. “Queremos defender el campeonato en mi estado, tenemos varias opciones por lo que en breve don Nacho lo informará”, comentó el deportista.

Señaló que su victoria ante García Dolores le permitió meterse entre los 15 a 18 rankeados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por lo que se siente emocionado de que su carrera sigue en ascenso.

Dijo que sus entrenamientos los lleva a cabo en el gimnasio Romanza de la Ciudad de México. “Tengo que prepararme más, ponerme más fuerte, porque todos quieren vencerme, voy a prepararme lo mejor que pueda para conservar el cinturón”, sostuvo.

Añadió está contento de que logró el título mundial de la FMB, “pero ahora es más exigente en mis entrenamientos, me pide más disciplina”.

Mencionó que su trabajo lo centra en ver detalles técnicos, ya que en la pelea por el título mundial se presentaron fallas, las que deben evitar, “es cuestión de entrenar para que todo salga bien, hay que evitar recibir un mal golpe”.

Refirió “que no me deje llevar por la fama, que me concentré para mejorar los resultados, así tendré la recompensa”.

Comentó que su sueño es llegar a ser campeón del CMB, por lo que “no queda más que hacer los sparrings duros, es difícil, pero hay que tener mucha pasión en esto”.





Dijo que “no me queda más que trabajar, porque todo lo conseguido ha sido día a día, seguir en este camino es hacerlo con constante y disciplinado”.





Jóvenes tlaxcaltecas que lo ven como referente le piden autógrafos y saludos.

