Real Madrid, tricampeón de la Seven vs Seven

Real Madrid se proclamó tricampeón del torneo Azteca de la cancha Seven vs Seven, que lleva a cabo las fases finales en sus diferentes torneos.

En esta categoría, Abasolo fue segundo lugar, tras un torneo en el que mostró capacidad de goleo y buen juego colectivo, pero en el juego por el primer lugar, enfrentó a un conjunto solvente en sus diferentes líneas.

En este sentido, Mario Popocatl Sandoval, directivo de este organismo, informó que PSG también se agenció el primer lugar, mientras que Huracán cerró en la segunda posición.

Víctor Vargas fue premiado como el mejor goleador. | Francisco H. Reyes

En este organismo, el mejor goleador de la campaña del torneo Azteca fue Víctor Vargas, quien recibió su trofeo, que lo acredita como el mejor romperredes.

La cancha Seven vs Seven abrió sus inscripciones para su próximo campeonato Azteca, que será disputado de lunes a viernes en horario nocturno.

Popocatl Sandoval comentó que los interesados pueden solicitar informes al teléfono 246-458-5116. Enfatizó que el propósito de la cancha es fomentar el deporte y permitir que genere una convivencia en la que las familias estén presentes.

