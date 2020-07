Reforma electoral no debe ser al vapor: PAN

Respecto a la Reforma Electoral en Tlaxcala, José Gilberto Temoltzin Martínez, presidente estatal del Partido Acción Nacional, se dijo confiado de que los diputados cumplirán con los tiempos para concretar dicha reforma, y expresó que no deberá ser a medias tintas ni al vapor.

Local Reforma electoral, con tiempo encima; no será al vapor, dice diputada

Reconoció que los tiempos son cortos pero que se deberá trabajar a marchas forzadas para tenerla lista y que pueda ser aplicada en las elecciones electorales más importantes en los últimos años, principalmente las adecuaciones que tienen que ver con temas de salud, para tomar medidas ante la pandemia.

Local Fijan plazos para reforma electoral

“A causa de la contingencia sanitaria se deberán contemplar todas las aristas y posibilidades, en las siguientes elecciones, de manera que estemos listos para llevar a cabo campañas y votaciones que no arriesguen a la ciudadanía, en caso de que la pandemia se alargue hasta entonces. No bajemos la guardia ni nos confiemos, el peligro no ha pasado”, comentó

Asimismo, agradeció la disposición del gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, al Consejo General del Instituto Tlaxcala de Elecciones, al Instituto Nacional Electoral, a los integrantes de la LXIII legislatura, así como a los dirigentes estatales de las demás fuerzas políticas, por su disposición y madurez política.

El líder panista destacó que han logrado “una organización nunca antes vista en nuestro estado y que puede ser modelo en otros estados”.

