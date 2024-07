Regresó victoriosa de Polonia la portera Jhannett Abigail; está agradecida con tlaxcaltecas que le apoyaron para afrontar la XIV International Homeless Street Soccer Wroclaw Cup 2024

Jhannett Abigail Hernández Moreno fue recibida por su familia en la ciudad de Tlaxcala, a su llegada de Polonia, donde conquistó con la selección mexicana femenil la XIV International Homeless Street Soccer Wroclaw Cup 2024.

Deportes

La deportista agradeció el apoyo moral de sus padres y amigos, ya que sus buenas vibras le ayudaron a encarar el compromiso deportivo como portera y en tres encuentros como capitana nacional.

Estoy agradecida con mis tíos, primos, mis amigos y conocidos, que siempre estuvieron pendientes de mí cuando estaba en Polonia; he tenido una bienvenida muy cálida, sostuvo. La deportista comentó que siempre portó la bandera de Tlaxcala en el viejo continente, “me decían quítatela y les respondí claro que no, porque estoy muy orgullosa de mis raíces y qué mejor que darlo a conocer en el continente europeo”.

Mencionó Jhannett Abigail que a los polacos les encantó la bandera de Tlaxcala, porque lleva los mismos colores de su país, incluso le dijeron que es hermana de ese país. Refirió que en su antebrazo derecho lleva tatuados a sus abuelos, quienes forman parte importante de su vida.

Comentó que la experiencia en Polonia fue uno de los mejores momentos de su vida, entre los tres primeros, “porque fue algo inexplicable, de aprendizaje, de mucho conocimiento, tratar otras culturas, acoplarme con mis compañeros, poder demostrar que Tlaxcala sí existe, que México tiene mucho talento, demostrarlo a grandes potencias en Europa, me quedo muy agradecida con un grato sabor de boca, espero muchas cosas para mí”.

Hernández Moreno señaló que está agradecida con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, por su respaldo a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala en mí tendrá siempre una aliada, una compañera más para siempre, en todo momento.

La guardameta, quien tiene el título de licenciada en Ciencias del deporte, de la Universidad del Futbol en Pachuca, subrayó que quienes le tendieron la mano para su traslado a Polonia, le dejan detalles que quedan ahí. “No soy la única, hay más deportistas, toqué puertas e insistí, luchar por el sí, gracias a los actores de Tlaxcala, todos somos uno, por la mejora de Tlaxcala”.

Añadió que su travesía en Polonia representa un logro importante en su vida, que también es de su familia, amigos y principalmente de Tlaxcala, que sí existe; en Tlaxcala tenemos muchas niñas y niños no solo en el futbol, sino de otras disciplinas, que pueden mostrar su talento, estoy agradecida con Dios, espero que vengan mejores cosas para mí.La deportista tlaxcalteca se suma a un grupo de futbolistas de la entidad, que han representado a México en torneos internacionales de futbol rápido.