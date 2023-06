Representa a Tlaxcala en MMA talento de Gorilas Team

Tlaxcala tiene presencia con Salvador “Merven” Cuevas, de 19 años de edad, en las Artes Marciales Mixtas (MMA) por sus siglas en inglés, a nivel continental.

El talento estatal compite en Lux Fight League, la organización con mayor proyección en México.

El deportista comenzó en esta disciplina hace cinco años y por su constancia es también entrenador de Gorilas Team, gimnasio ubicado en la ciudad de Tlaxcala, de los más importantes en esta actividad a nivel entidad.





Señaló que su coach Cristian Olvera, le permitió dar clases y actualmente prepara a 20 alumnos.

La escuela Gorilas Team MMA también ofrece clases de kick boxing y lucha libre, informó “Merven”, quien peleó como amateur en torneos nacionales, en sedes en Veracruz, Ciudad de México y Puebla, entre otras.

Mi debut profesional fue en la Lux Fight League, liga de Latinoamérica, gané mi pelea en Puebla, sostuvo Cuevas, quien tendrá su segundo combate el 30 de junio próximo, también en la Angelópolis, en el Teatro Explanada.

Tengo 19 años de edad, estoy por cumplir 20, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala; mi vida es la de un estudiante y deportista, refirió.

Salvador, como entrenador, dedica de una a dos horas diarias de clases y como peleador se alista tres horas diarias.

Recordó que su vida deportiva inició en el pentatlón moderno, multidisciplina en la que practican natación, correr, tiro con pistola deportiva y esgrima; su entrenador fue Miguel Teyssier.

De ahí pasó a las artes marciales mixtas y actualmente pelea en la división de los 61 kilogramos con 200 gramos. Comentó que su deporte ha crecido en México porque el país ya tiene campeones mundiales.

“Merven” mencionó que una de sus metas es llegar a pelear en la UFC (Ultimate Fighting Championship), que es la mayor organización de MMA del mundo. La UFC presenta a los mejores peleadores internacionales, especialistas en todo tipo de artes marciales y disciplinas.

Es el objetivo, sí claro, quizá es una meta a largo plazo o igual todo puede pasar, la idea es ir escalando en Lux para llegar a ese nivel, enfatizó.

Agradeció a quienes le apoyan en su carrera deportiva. Se han juntado muchas cosas: la pelea, la escuela, voy a tener un bebé, entonces todas estas personas me apoyan demasiado para lograr este objetivo; gracias a mi academia Gorilas Team y todo mi equipo; a mi familia porque cuando uno siente que no puede, mi esposa Dafne es quien me levanta el ánimo siempre; pensando en ella y en mi bebé, es donde saco fuerza para poder salir adelante.