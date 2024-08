Sangre tlaxcalteca estará en la semifinal de waterpolo de los Juegos Olímpicos

Mañana, en la última jornada de los Juegos Olímpicos París 2024 tendrá lugar el juego varonil de waterpolo en el que Estados Unidos de América (EE. UU.) y Hungría disputarán la medalla de bronce.

En ese partido peleará por la presea bronceada Adrian Weinberg Pérez, un jugador americano de sangre tlaxcalteca, al tener ascendencia de San Marcos Contla, municipio de Papalotla.

La mamá del destacado deportista es María Matilde Pérez López, quien es originaria del municipio sureño de Tlaxcala. Ella emigró a EE. UU. cuando era adolescente, junto con sus siete hermanos, aunque su papá, y abuelo del jugador olímpico, emigró al vecinos país en 1982.

Fotos: Cortesía famila de Adrián Weinberg Pérez

Desde entonces, Pérez López vive en California y allá contrajo nupcias con Jhon Weinberg. Ellos son los padres de Adrian Weinberg Pérez.

El joven deportista, de Los Ángeles, California, ha jugado waterpolo desde la secundaria y también en la Universidad de Berley (UC Berley), aunque de niño jugó béisbol, finalmente encontró una afinidad por el polo acuático.

Comenzó a nadar a los siete años, jugó en la Pride Water Polo Academy y continuó su carrera en Oaks Christian School, en Westlake Village. En 2021 ayudó a los Golden Bears (UC Berley) a ganar el campeonato nacional de la NCAA y fue nombrado miembro del equipo del torneo del campeonato de la NCAA. Ganó otro campeonato nacional en 2022.

AMERICANO ORGULLOSO DE SUS RAÍCES TLAXCALTECAS

En breve entrevista con El Sol de Tlaxcala, Adrian Weinberg Pérez contó que cuando cumplió cuatro años de edad inició sus clases de natación, pues eso es muy importante en la cultura americana que las personas practiquen algún deporte.

Con el tiempo me aburrió la natación, entonces mi padre formó un equipo de polo acuático. Me gusta estar en el agua y jugar con una pelota ya que mi deporte favorito era baseball, y se relacionaban los dos con una pelota y me pareció muy divertido, relató.

Fotos: Cortesía famila de Adrián Weinberg Pérez

Compartió que procura atender los consejos que le da su mamá, quien, dijo el joven, tiene el carácter único de los mexicanos firme y un mando que lo orilla a hacer las cosas sin cuestionar.

Explicó que comenzó a jugar waterpolo cuando tenía seis años. Profesionalmente lo hace desde los 13 años con la selección de Estados Unidos y hoy, a sus 22 años, cumple su sueño: llegar a las Olimpiadas, algo que le ha costado mucho trabajo, esfuerzo y muchas horas y días de entrenamiento.

Gracias a Dios termine mi Universidad en mayo de 2023 y podia enfocarme 100 % a mi entrenamiento de polo acuático para las Olimpiadas. Gracias a mis padres que siempre me han apoyado en todo sentido de la palabra, expresó.

SUS ORÍGENES EN PAPALOTLA

El deportista contó que su mamá nació en Papalotla y a los 15 años partió a EE. UU., cuando su abuelita decidió emigrar con todos sus hijos.

Después de muchos años mi madre conoce a mi padre y de ahí nace su relación. Del matrimonio nací yo, de esa bella relación y combinación americano-mexicano con sangre tlaxcalteca con mucho orgullo, dijo.

Fotos: Cortesía famila de Adrián Weinberg Pérez

También mencionó que ha visitado Tlaxcala, específicamente San Marcos, Papalotla, donde nació su madre y la familia de ella, aunque eso fue cuando tenía apenas 10 año de edad.

Me gustó mucho la comunidad de mi madre y el estado de Tlaxcala, caminar por los mercados de Santa Ana Chiautempan y yo creo que mi lugar favorito fue la Trinidad (Centro Vacacional la Trinidad), porque pude nadar ahí, en su alberca, indicó.

Añadió que el Centro Vacacional de la Malinche, y la Catedral de Nuestra Señora de La Asunción fueron otros sitios de sus favoritos.

El deportista también habló de la gastronomía de Tlaxcala y destacó que tuvo preferencia por los mixiotes, tacos, mole y pan de fiesta.

Espero regresar muy pronto para conocer más de la bella Tlaxcala y su gente. Para toda mi gente bella de Tlaxcala, buena y trabajadora, con valores, principios, como también para toda mi gente mexicana, me siento muy orgulloso de mis raíces mexicanas y siempre hay un lugar muy especial en mi corazón para ustedes. Gracias a los valores y ética de mi madre tlaxcalteca, que me dio la fuerza y la confianza para estar en este momento de mi vida disfrutando de los juegos Olímpicos, expresó.

Fotos: Cortesía familia de Adrián Weinberg Pérez