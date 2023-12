Sara Moreno, dinamita en los puños

Sara Moreno Potrero se proclamó campeona del torneo nacional juvenil “Fuego en los Señoríos”, al ganar por nocaut la pelea final de la categoría welter, a Tania Espinoza de Puebla.

La joven de San Pablo del Monte en la ronda de semifinales venció a la representante de Morelos, por la misma vía de Réferi Suspende Combate.

Su madre y entrenadora, Sonia Potrero Romero, informó que su hija se ha recuperado tras salir adelante de la batalla contra Covid-19, por lo que ha ganado terreno en el boxeo amateur. Lleva ocho peleas amateur con un cinturón ganado en Tijuana en el 2019 en el torneo Alma de Campeones; tiene otros dos cinturones ganados en Puebla en el campeonato estatal de boxeo amateur en el 2020, en diferentes categorías: una pelea fue contra la seleccionada estatal a la que derrotó por nocaut en el primer round, la última pelea fue en mayo de 2020, mismo mes en el que se contagió de Covid y se retiró de las peleas.

Refirió que por las secuelas que ha presentado constantemente, no ha llevado una preparación continua, “esta última pelea es el retomar la carrera deportiva después de dos años y siete meses de inactividad, esta vez peleó en peso welter Elite contra Morelos y Puebla, ganando ambas peleas por RSC en el primer round”.

Sara lleva ocho años en el boxeo, interrumpidos por la pandemia del Sars-Cov-2. Desde los 12 años fue su primera participación en el torneo estatal de la federación en donde ganó, después dejó de practicar y regresó en el 2019; en mayo de 2020 estuvo inactiva hasta este torneo en el cual ganó oro.

La entrenadora enfatizó que para Sara el objetivo es llegar a las peleas profesionales, pero por los gastos de su hermano David, profesional del boxeo y los contagios de Covid-19, “hemos perdido tiempo, saben que el boxeo es de ganar tiempo, ya que la condición física merma al paso de los años y por Covid eso igual notamos con David, que a raíz de su contagio en 2019 no recuperó el punch del nocaut”.

Su madre señaló que su hija tiene mucho potencial, Tijuana nos ofreció el debut profesional en el 2020, pero nos contagiamos en la pandemia, yo agonicé y al ser mis hijos menores de edad tuvimos que regresar a Tlaxcala, por lo que perdimos esa oportunidad, pero primero Dios vamos a buscar la profesional aquí en Tlaxcala, igual nos hicieron la invitación.

Recordó que cuando resultó positivo de Covid-19 “estaba trabajando en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de Baja California; me contagié y contagié a todos mis hijos, me vi en una situación muy delicada, gracias Dios, a mi hijo David y a su entrenador que me contactaron con el médico de Jaime Munguía para que me atendiera, que si no, no estaría en este momento contándolo, me vi muy grave, agonicé”.

Añadió que David fue quien me cuidaba y lo contagié, afortunadamente no hubo decesos, pero sí quedaron con muchas secuelas, una muy notoria fue la condición física que se les acabó a todos, llevamos seis contagios, pero gracias a Dios ya no han sido tan graves, como los dos primeros.