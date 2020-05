Se adaptan a nuevos tiempos

El entrenador Julio Anica Becerril reconoció que, a pesar de estar en un paraíso para la práctica del deporte, los ciclistas tlaxcaltecas de montaña han tenido que adaptarse a los nuevos y complejos tiempos por la cepa Covid-19.

Comentó que el principal cambio es la limitante para practicar en exteriores al 100 %, “dar kilómetros y por consecuencia volumen al entreno, ahora es algo prácticamente complicado, por ello el hacer entrenamiento en rodillos se hace necesario”.

El ciclismo de montaña estatal está activo con medidas preventivas por la Covid-19/Francisco H. REYES

Refirió que con una buena práctica y metodología se pueden simular situaciones en un entrenamiento de calidad, “obviamente no es lo mismo, pero tampoco hay que pasar por alto que tenemos la gran ventaja de vivir en altitud y eso no cualquiera lo tiene, está demostrado que es una ventaja al momento de competir ya que tenemos un corazón fuerte, de buen tamaño, saludable y con posibilidades de bombear una mayor cantidad de sangre con menor número de pulsaciones”.

El estratega y también corredor activo dijo que hay que enfocarse “en lo que nos falla o tenemos problemas para aprender o adaptar, como por ejemplo una cadencia correcta, corregir vicios de postura en la bicicleta y la mala práctica corporal al ir con medidas inadecuadas en la bicicleta.”.

Habló de una prehidratación para no sufrir en carrera por falta de líquidos y, asimismo, “hidratarse correctamente en el entreno. Las características de las nuevas pistas para competencia en ciclismo de montaña es que son circuitos más técnicos, rápidos, difíciles en el manejo y con una cantidad enorme de obstáculos naturales y artificiales”.

Recordó que hace apenas una década, quien fuera un buen escalador tenía una ventaja clara respecto a los que no trepaban, “ahora no es así, se está haciendo un ciclismo total”.

Informó que los nuevos circuitos son de apenas tres o cuatro kilómetros y tienen un desnivel regular, “donde no se saca una ventaja clara en ningún momento, por eso en el cronometraje se aprecian diferencias entre los corredores de apenas unos cuantos minutos o segundos, por eso, en lo personal, me he dado a la tarea de encontrar pistas en espacios públicos con características muy parecidas a lo que un corredor se va a topar en una competencia de carácter nacional, y ahí se practica, alejado de comunidades o personas”.

Hizo énfasis en que se debe privilegiar el manejo, cuidar la bicicleta al máximo y tener una estrategia clara.

“Aprovechando el entusiasmo de algunos jóvenes, se generan o construyen obstáculos artificiales, que permitan hacer en un entreno de calidad una simulación de carrera y es la práctica constante con las lógicas caídas lo que lleva a los ciclistas de Tlaxcala a tener confianza y hacer fluido su trayecto”, detalló.

SANA DISTANCIA

Los ciclistas de montaña durante la pandemia respetan la sana distancia, hacen prácticas de manejo, salto de drops o rampas artificiales.

