Se consolida Daniela Castro en el deporte; es la mejor ciclista del estado de Tlaxcala

Daniela Castro con base a su trabajo sistemático y arrojo como deportista se consolidó en 2024 como la mejor ciclista tlaxcalteca, La joven de San Pablo Apetatitlán tiene 19 años de edad y este año obtuvo medalla de bronce en los Nacionales Conade, en Zapopan, Jalisco, además de ser la campeona del serial estatal Xicohténcatl de pedalismo de montaña.

La deportista comentó que 2024 fue mejor que el año anterior al tener la oportunidad de correr pruebas de ruta y obtener un segundo lugar en una copa nacional celebrada en Perote, Veracruz, además de ser campeona nacional en Querétaro, en prueba contrarreloj y un segundo en ruta.

“Subí bastante de nivel de un año a otro, me ha costado, se ha logrado con apoyo de personas que se acercaron con porras y respaldo con viáticos para ir a nacionales, estoy agradecida y contenta con los resultados que se pudieron dar este año”.

La ciclista disfruta competir, pero tiene metas que alcanzar, aunque reconoció y está consciente, que tiene poco tiempo en este deporte. “Hay personas que iniciaron a corta edad, yo inicié como juvenil C, por lo que es complicado y difícil, pero estoy trabajando. Espero ir a nacionales, entrar a un equipo profesional y llegar a lo más alto posible”.

Castro espera un 2025 que sea buen año, que vengan mejores resultados, “empecé tarde, pero nada es imposible”.

CRECIMIENTO DE LA MUJER EN EL DEPORTE

Sobre el avance femenil en el deporte en Tlaxcala, refirió que es significativo y alentador, “porque antes me contaban que casi no existían ciclistas en Tlaxcala, el año en el que entré surgieron más y se consolidaron el año pasado; antes era raro abrir la categoría femenil, libre y elite, porque no llegaban competidoras, ahora es buena la competencia, está bien que la mujer tenga más presencia en competencias de todo tipo”.